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最新「藥妝店口罩懶人包」！屈臣氏網店今開賣中衛「櫻花粉」等5色

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記者張毓容／綜合報導

現今進入後疫情時代，全台口罩自6月1日解禁，開放自由買賣後，各大藥妝、生活通路皆陸續開賣口罩，其中又以「中衛」最受歡迎，常一開賣就秒殺，而藥妝店龍頭屈臣氏將於今（22）明（23）日將在網路商店開賣中衛盒裝醫療口罩，且此次新增青蘋綠、櫻花粉、軍綠等3款特殊色，將分批次陸續上架，需要購賣的民眾這兩日可多留意網站公告資訊。

▲屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色 。（圖／品牌提供）

▲屈臣氏網路商店今明兩日開賣中衛醫療口罩。

＃屈臣氏

屈臣氏今（22）明兩日上午於網路商店開賣中衛盒裝醫療口罩，此次更新增3款特殊色：青蘋綠、櫻花粉、軍綠，連同原有的酷黑、深丹寧，共有5色，兩日共計備有3,510盒，將分批次陸續上架，確切時間以網站公告為主。

另外，屈臣氏全台門市今（22）日也將進貨MIT匠心醫療級盒裝口罩，包含成人平面、成人3D版與婦幼平面醫療級口罩，預計備貨5,520盒，各門市備貨數量不同，依門市實際到貨狀況為主。

▲屈臣氏中衛口罩再添櫻花粉等3新色 補充 。（圖／公關提供、翻攝日本官網）

▲康是美將固定於每周五補貨200萬片MIT台灣製造的「恒大醫用口罩」。

＃康是美

另一藥妝店康是美則是自6/12日起，就於每週五固定補貨200萬片MIT台灣製造的「恒大醫用口罩」，單盒50片裝，售價299元，每人限購一盒，而接下來連續兩周周五（6/26、7/3）預計也各有200萬片陸續到貨。

▲藥妝店口罩懶人包。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲寶雅每週都會補貨一次，盒裝、袋裝口罩選擇豐富。

＃寶雅

生活百貨龍頭寶雅表示，每週會進貨一次，但因配合廠商較多，到貨時間不一，沒有統一進貨時間，是陸續發貨到各家門市，且都是MIT醫療級口罩，袋裝和盒裝皆會補貨，需以各家門市實際到貨狀況為主。

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