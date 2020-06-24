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想搶中衛口罩看過來　電商端午連假天天開賣5大顏色

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中衛醫療口罩（圖／業者提供）

▲「中衛醫療口罩」顏色選擇多，戴起來好看又時尚，只要一開賣就秒殺。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

醫療口罩管制解禁快要1個月，隨著上架通路與品牌越來越多，民眾也更容易買到手，但人氣超夯的「中衛醫療口罩」依然被搶到大缺貨，因為顏色選擇多，好看又時尚，只要一開賣就秒殺，想鎖定中衛的民眾，除了可留意各大電商平台公告資訊，有網購業者宣布端午假期天天開賣5色中衛口罩。

蝦皮購物
每天下午5點開賣MIT醫療口罩，24日上架順易利、淨新，單盒50片裝，不挑色，售價350～499元不等，將依照庫存調整購買上限。6/25～6/28端午連續假期同樣時段，除了有淨新，再加碼釋出中衛，一次開賣酷黑、軍綠、深丹寧、櫻花粉、薰衣紫5種顏色，每盒售價300元，每人每日限購1盒。

PChome 24h購物
預計24日下午4點開賣中衛、MOTEX摩戴舒、KDL等醫療口罩，依照不同商品規格及組合，價格490～700元不等，每人限購1組。目前口罩開賣狀況視供應商的供貨而定，販售時間及資訊將不定時公布於網站，沒有固定上架日。

Yahoo奇摩購物中心
每天上午11～12點不定時限量開賣中衛、MOTEX摩戴舒、匠心3大品牌醫療口罩，單盒50片，售價300～509元不等，成人、兒童皆有販售，每人限購1盒。而中衛口罩包含酷黑、軍綠、櫻花粉等顏色，MOTEX摩戴舒則有鑽石型醫用口罩可選購。

東森購物
目前站上開放預購「台灣巧護士」MIT成人醫療口罩，單盒50片裝，售價699元，共有藍、綠、粉紅3色，下單將隨機出貨不挑色，最多可一次購買10盒，下單後預計最快5天出貨。口罩也持續補貨上架中，建議消費者可隨時留意網站開賣資訊。

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