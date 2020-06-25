點名易溺水「5海域、4溪流、2溝圳」　體育署推「防溺十招」籲玩水不玩命

▲體育署公布99年至108年5個海域、4處溪流、2個溝圳容易發生學生溺水事故的水域。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

天氣愈來愈熱，許多學生會利用假期出遊戲水，根據教育部校安通報資料顯示，每年端午節過後就進入溺水意外的高峰期，溺水發生地點以溪河流、海邊等開放性水域最多。體育署公布99年至108年5個海域、4處溪流、2個溝圳容易發生學生溺水事故的水域，呼籲學生注意水域安全，注意氣象報告、選擇合法的戲水地點、要暖身等「防溺10招」。

教育部體育署指出，每年6月是畢業季，學校準備放暑假的這段時間，學生經常結伴出遊戲水，因疏忽而發生溺水意外，根據教育部校安通報資料顯示，102年就有5位畢業生溺斃，在即將邁向人生下個階段時，就劃上休止符。

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▲體育署呼籲學校和家長務必注意學生動向，夏日玩水不玩命，一定要慎選戲水場所。（示意圖／第一二岸巡隊提供）

體育署呼籲，各級學校應在端午連假及期末考後這段時間特別提醒學生注意水域安全，或者安排學生學習防溺、水中自救的課程，也希望學生家長多多關心小孩的動向。另外，體育署統計學生溺水事件發生場域，主要是在溪河流、海邊等開放水域，去年發生溺水事故17位學生，其中7人是在溪河流、7人是在海邊、3人是在水池；今年發生溺水事故的7位學生，3人是在溪河流、1人在海邊發生意外。

體育署同時公布99年至108年容易發生學生溺水事故的水域，海域部分，以新北市沙崙海域7人、墾丁海域7人、竹圍漁港7人、高雄市蚵仔寮漁港5人、高雄市二仁溪出海口5人為最多；溪河流的部分，則以新北市烏來山區5人、新北市大豹溪4人、新北市三峽河4人、石門水庫4人為最多；溝圳的部分，嘉南大圳6人、桃園大圳4人為最多。

體育署呼籲學校和家長務必注意學生動向，夏日玩水不玩命，一定要慎選戲水場所，提醒學生「防溺十招」，包括「五不」：不長時、不疲累、不跳水、不落單、不嬉鬧，以及「五要」：要合法、要暖身、要注意、要冷靜、要小心，以保障生命的安全。

