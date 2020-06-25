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端午熱爆！11縣市橙黃警示　花蓮恐飆38℃極端高溫

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▲▼天熱 高溫 遮陽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲全台太平洋高壓及西南風沉降影響，11縣市亮出橙色、黃色高溫燈號。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

今(25)日是端午連假首日，不過全台太平洋高壓及西南風沉降影響，11縣市亮出橙色、黃色高溫燈號。不過由於西南風影響，中南部沿海地區不定時有局部陣雨發生，午後則是在各地山區以及北部、東北部地區有短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢機會。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(24日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，端午(25日)至下週二(30日)台灣持續位於「滯留鋒」之南，低層為西南風的「暖平流」帶來暖空氣；中層則在「太平洋高壓」邊緣，但仍有「沉降增溫」的貢獻；故而比被「太平洋高壓」直接籠罩，更容易出現高溫。各地區最高溫大約都在36、37度左右，地理環境較特殊(縱谷、盆地或過山沉降)的，偶爾出現38度以上的「極端高溫」，要注意防曬、防中暑。

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▲▼高溫燈號。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對花蓮縣縱谷發佈橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象局針對花蓮縣縱谷發佈橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市盆地，新北市、台東縣地區，桃園市、南投縣、雲林縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意

最新模式模擬顯示，端午上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，西南部有局部短暫陣雨；午後各地山區的局部陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢。明(26)日至下週二低層水氣增多，清晨上午因「海陸風」環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨；午後各地有局部陣雨或雷雨，並有較大雨勢的機率，應注意！下週三(1日)天氣類似、但雲層增多，降雨更明顯，高溫略微下降。

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