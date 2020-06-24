▲日本留學生在台染疫，指揮中心要求釐清是否為「假陽性」。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

日本20多歲女留學生從台灣留學返國後被篩檢出新冠病毒，目前由日方安排在防疫旅館隔離中，相關資料已於6月22日公佈在厚生勞動省網站。指揮中心發言人莊人祥表示，該名學生從2月底至6月20日間都在台灣，主要活動多在南部，指揮中心也是6月23日接到日方聯繫，才知道留學生染疫情況。

莊人祥表示，指揮中心已與日方聯絡，要求提供檢驗結果，但尚未收到答覆，因此暫不列本土個案。要求提供檢驗數據的目的，是要看核酸檢測（PCR）中的Ct值，釐清是否有「假陽性」，但為了安全起見，在到學校做基礎調查後，還是先匡列接觸者140人，其中125人暫列為居家隔離對象，指揮中心會全數進行採檢，25日將公布部分檢驗結果。

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依據指揮中心公佈資料，個案在台期間無參與學校社團或校外打工，初步掌握的140人接觸者，包括同校老師、學生及宿舍相關接觸者等，其中125人暫列為居家隔離對象、15人暫列為自主健康管理對象，將進一步調查個案校外活動軌跡以匡列其他可能之接觸者；另針對個案於我國機場所接觸地勤、櫃檯及接待人員共4人，將持續進行自主健康管理至14天期滿。