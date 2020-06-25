全國最大司法特區內新地標　「合雄5號花園」首購買得起的質感好宅

▲北市房價居高不下，使得青壯首購人口南漂到1小時生活圈內的桃園，近期又以全國最大司法特區內的住宅新地標，詢問度最高。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／桃園報導

根據統計，桃園市是過去6年全台人口吸力最強的城市，每年淨遷入都突破萬人，與此同時，台北市不僅連5年人口流失，去年更創下近22年來淨移出新高。



▲桃園交通設施日趨成熟，吸引北市首購族南漂置產。（圖／記者吳杰澄攝）

「台北市房價實在過於高昂，再加上桃園市的交通設施日趨成熟，包含機捷或客運體系都非常成熟，所以有更多人願意用時間成本去換取金錢成本。」東森房屋研究中心謝欣亞指出，如果拿出同樣的購屋預算，在桃園市能買到的房型，相對於在台北市可以買到的，空間會更大、居住品質也更好。



▲全國最大的司法特區是帶動中路重劃區發展的主力。（圖／記者吳杰澄攝）

北市房價居高不下，使得青壯首購人口南漂到1小時生活圈內的桃園，付款空間彈性大的新興重劃區成為交易熱點，近期又以擁有全國最大司法園區，被譽為「桃園副都心」的中路重劃區，詢問度最高。東森房屋研究中心謝欣亞分析，有桃園地檢、地院先後遷入，加速法界相關人員移轉至此，將使中路重劃區變得像「知識型區域」，也可望帶動整體房價上漲。



▲中路重劃區內的公園綠地等公共用地佔了42%。（圖／記者吳杰澄攝）

看好中路重劃區的發展潛力，長期深耕桃園的合雄建設也在區內推出指標型建案『合雄5號花園』，專案經理陳鴻遠進表示，中路重劃區是一個高綠覆的重劃區，未來沒有商業區規劃，所以不會有特種行業進駐，是低密度的純住宅區，而『合雄5號花園』位處司法園區，基地又鄰近國中預定地以及新的公園預定地，更具備極佳的區位條件。



▲『合雄5號花園』鎖定自住客群規劃2到4房。（圖／記者吳杰澄攝）

有別於鄰近個案，『合雄5號花園』特別鎖定自住客群規劃2到4房，並配備豪宅級建材，有效區隔現有銷售市場，還未公開就受到首購族高度關注；已購客簡先生說：「他的價格很親民，對我們來說負擔比較低，加上這邊離學區近，交通又方便，還有很貼心的中空樓板設計，樓上樓下隔音效果比較好，很打中我們的點。」



▲從中路重劃區開車5分鐘可達藝文特區。（圖／記者吳杰澄攝）

1分鐘車程連接南桃園交流道，5分鐘車程進入藝文特區，生活被公園綠意環繞，同時享有近市政府一帶的生活機能以及國家級的安全守護，『合雄5號花園』讓年輕人用少負擔，也能買到高質感好宅。

了解更多「合雄5號花園」

基地位置：桃園市桃園區崇法街、埔安街口

產品規劃：2～4房

接待中心：桃園市桃園區慈文路、文中三路口

預約電話：（03）301-7000

官網：https://hexiong-no5gardan.com.tw/index.html