上應召站驚見「自己人」搜索！他情急竟跳樓…身分還是曝光了

記者柯沛辰、陳崑福／屏東報導

屏東警分局23日晚間查緝一家應召站，不料過程中發生嫖客墜樓，上前查看才驚覺是「自己人」。原來，當時盧姓警員一時情急，從4樓跳往隔壁棟建物，但因高度落差太大，落地後雙腿骨裂，被同僚逮個正著，依社維法送辦。

屏東警分局日前接獲民眾檢舉，指有警員經常出入一處應召站，懷疑利用關係包庇不法。為此，警局督察科派員長期跟監，並報請檢方聲請搜索票，23日晚間持票前往民族路一棟民宅，果真在3、4樓破獲色情交易，並發現盧員所駕轎車。

盧姓警員見到自家人上門，情急之下從應召站頂樓跳往隔壁棟建物，但因高低落差，雙腿當場骨裂，未能逃脫。盧警供稱，朋友也住在該棟建物，才會經常出入但仍被依社維法送辦。

▲盧警情急之下，竟從頂樓跳到隔壁建物。（圖／東森新聞）

分局長楊効宜表示，查獲該店確實經營色情交易，依妨害風化罪將馬伕、應召站女子送辦，至於盧員是否涉及其他不法包庇情事，將由檢方調查，進一步釐清。

屏東警分局指出，盧員平時負責訓練業務，沉默寡言，表現平平，如今涉足不當場所，記過一次，絕不護短。未來警方將秉持不掩飾、不庇縱及不護短的決心，積極查處員警違法、違紀案件，淨化警察風氣。

▲盧警雙腿骨裂，被送上救護車。（圖／東森新聞）

▲盧警經院方治療後，被帶回警分局調查 。（圖／民眾提供）