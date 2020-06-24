香蕉價跌…小時候種過的蘇清泉感受辛酸　縣府農業處：啟動加工機制　　

▲立法院顧問蘇清泉到高樹鄉舊寮村的香蕉集貨場， 得知香蕉價格疲軟，感到不捨。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

夏天高溫，香蕉因缺少水份，影響消費者消費意願，導致價格下跌，小時候種過香蕉的立法院顧問蘇清泉23日到高樹舊寮集貨所，看到一簍30公斤的香蕉產地價才賣120元，等於一台斤2.4元，對此很不捨。農糧署及屏東縣政府農業處等表示，已啟動加工機制，鼓勵加工廠進場收購、團購、消費者多吃等方式，幫助蕉農。

▲這一簍香蕉120元。

立法院顧問蘇清泉昨天到高樹鄉舊寮村的香蕉集貨場，接觸並瞭解農民種植香蕉的過程與甘苦。小時候種過、也抬過香蕉的蘇清泉，對於蕉農自有一份親切的感情。

他在集貨場買了30公斤一簍的香蕉，「一簍30公斤的香蕉才120元新台幣」，1公斤才4元，等於1斤才2.4元，蕉農連成本都不夠，說來很辛酸，這種產地的價格，讓很多蕉農虧損連連，叫苦連天，讓他很不捨。

蕉農反映，1公斤的香蕉賣相好的新台幣6元，差一點的每公斤只有3元。同樣農家出身的蘇清泉感同身受。呼籲政府的農政單位，趕快拿出辦法，救救辛苦與可憐的蕉農們。

對此，農糧署南區分署長姚志旺及屏東縣政府農業處長黃國榮均表示，香蕉一年四季都生產，夏天天氣炎熱，消費者喜歡吃含有水份的西瓜、鳳梨、芒果等水果，導致香蕉價格疲軟。其中頂級香蕉產地價還有10~12元；次級品6~8元。

為幫助蕉農，政府已啟動加工、團購，鼓勵消費者多吃等方式，來拉抬價格，幫助蕉農。

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