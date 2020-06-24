查緝色情護膚店驚見「現職警察」也在其中　他嚇到落跑自摔撞斷腳

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局根據檢舉，屏東市一家護膚店涉嫌從事色情媒介，報請檢察官向法官聲請搜索票，23日晚執行搜索，搜索過程發現其中有員警在場，這名員警見自家人上門，情急之下，轉身欲跑往隔壁棟大樓，因高低落差跌倒，造成骨頭碎裂現象，經送醫治療後無礙，這同業者等人帶回偵訊，訊後下午依違反社會秩序維護法將這名員警及業者移送法辦，至餘員警是否涉及不法，由檢察官調查。

▲屏東警分局副分局長孫慈惶從申不護短立場，員警涉及不正當場所，要記過一次、調地服務。 。（圖／記 者陳崑福翻攝）

▲這名員警治療後被帶回警分局調查 。（圖／民眾提供）

屏東警分局副分局長孫慈惶表示，員警涉及不當場所，除記過一次處分外，另會調查職務。警方「絕不護短」。



屏東警分局於今年2~3月間，接獲檢舉，指稱有員警涉足以民宅為掩護的應召站，該應召站係以營利為目的從事媒介性交易情事屏東縣警方為整飭警紀並維護社會善良風氣，立即成立專案小組前往蒐證。

見時機成熟，於6月23日晚間，持屏東地方法院核發之搜索票前往搜索，一舉破獲從事媒介性交易之妨害風化案件，並查扣相關證物。警方執行搜索過程中，一一清查在場相關人等，發現有現職員警在場，該員警見自家人上門，情急之下，從該護膚店的頂樓，跳到隔壁棟時，因有高低落差，導致跌倒，撞裂骨頭，造成骨裂受傷，警方先將他送醫治療無礙，即將該員一併帶回釐清相關案情，並由督察單位清查及協助處置，移送法辦。

楊効宜分局長進一步說明，已查獲該護膚店馬伕、小姐，確定該店有經營色情行業情事；而該警員初步供說認識店家負責人，到該店找店主聊天，由於警方目前仍無法掌握他涉及不法證據，將由檢察官調查。而員警負責訓練業，平時沈默寡言，表現平平。

屏東警分局強調，將持續秉持不掩飾、不庇縱及不護短的決心，主動積極查處員警違法、違紀案件，淨化警察風氣。