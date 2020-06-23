是教育或輕忽？旁有人行道　媽催2歲女在大馬路騎車

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

馬路如虎口，我到底看了什麼？

這天傍晚18點半，我因為生理第二天，痛到坐在馬路旁邊的長椅上稍事歇息，有對母子檔，在我前頭停了下來，向著對面指指點點，我跟隨她們的眼光，竟然看見一位媽媽，正在催促年約2歲或更小的女兒，在車水馬龍的「馬路上」騎乘三輪滑板車。

是「馬路上」，不是「行人專用道」！

小女孩很不情願，聲嘶力竭地嚎啕大哭，我仔細觀察，那車有一根長桿，必須由大人在後方推動控制，若沒有大人幫忙，孩子只能龜速滑步，慢慢往前嚕，但正值交通繁忙的下班時段，這條路又是雙向單線道，車輛經過他們都得減速避開，真是險象環生。

但不知道媽媽是傻還是輕忽安全問題？竟然執意催促著孩子往前，在僵持之下，小孩邊狂哭、邊勉強行了一小段路，但整個情況越來越失控，突然，女童整個人從車上跌了下去，就在「車道上」！嚇得我跟旁邊母子檔，差點要違規穿越馬路去救人，又怕此時突然干預，反而造成媽媽慌亂，更危險！

還好，媽媽投降了，她把跌倒的孩子抱起來，輕快地將車推到旁邊，到巷子口的花圃安撫，老實說，我看媽媽不像是有傷害孩子的想法，可能她自己手上有提袋，想讓孩子自己慢慢滑步往前，但小孩不配合，她又一時沒想到自己可以往前推，我說，小孩的膽量確實需要培養，但真的要看場地好嗎？

事情發生的地點，旁邊正是校園人行道，中間有鐵製圍欄隔開馬路，但鐵欄的架設距離並不長，開口就在不遠的大門那邊，成人從跌倒的地方走到開口，大概只要7、8步，您為什麼要逼這麼小的娃與車爭道呢？這裡是車道，不是給大人拿來教育的場所啊！！！

或許有人說，可能正是小女孩要求騎在馬路上，不願意走人行道，我們都知道孩子任性，但身為父母，有些事情就是不能順著孩子，尤其是安全！我女兒並不好教，可是只要涉及安全問題，沒有第二句話，不配合就強硬執行，不然哪來的教育？

因為這個狀況，可能是媽媽神經大條，沒有涉及到虐兒家暴這麼嚴重，但還是想提醒這位家長，卻不知道該從何處下手，打去給1999，他叫我投市長信箱，也直言「我們不知道會怎麼處理。」所以我分享在這，期望相關單位能來連絡，取得影片及詳細事發地點資訊。

我的孩子很有主見，俗語正是「不聽話」的那種，但教育要看場所，在馬路上不但太危險，而且也造成騎士與駕駛的困擾，我不想干涉別人的教養方式，但這真的不是這位媽媽與孩子之間的私事，希望藉由這次事件，讓每個大人都對交通安全多些警覺！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。