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柯文哲加碼三倍券1000元！未成年怎麼綁「悠遊付」？　申請步驟一次看

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▲▼台北市政府推出台北市高中職學生的振興加碼回饋方案。（圖／悠遊卡公司提供）

▲台北市政府推出台北市高中職學生的振興加碼回饋方案。（圖／悠遊卡公司提供）

記者黃巈禾／台北報導

配合台北市政府針對台北市高中職學生的振興加碼回饋方案，台北市長柯文哲24日宣布，北市高中職學生7月1日起設定以數位學生證領取振興三倍券，7月15日起消費滿3000元，除了可領取中央回饋2000元，還可領取北市加碼金500元，若綁定悠遊付，再回饋加碼500元。

不過，消息一出，有網友也提出疑問，悠遊付是要綁定銀行帳戶，未成年的高中職學生要如何綁定，才能領取柯文哲最新加碼的優惠。

對此，悠遊卡公司也提出了最新的申請方式與綁定方法，在註冊流程中，系統會發現申請人未成年，未滿20歲需徵求法定代理人同意，上傳身分證反面後，.填寫法定代理人的姓名及手機，待客服人員比對身分證資料與取得兩位法定代理人同意後，即完成註冊。

另外，陳亭如悠遊卡公司董事長也指出，悠遊付5月起開放未成年人申請，在完全遵守嚴謹的法規下，至今已有約5,000人提出申請，在振興經濟期間推出高中職學生加碼優惠，除了讓學生親身體驗數位金融，也由於消費場域多在學校與住家周邊，對支持台北市的在地商家，效益最為直接，而開啟悠遊付只是一個開始，未來將會持續與台北市政府、教育局合作，協力打造校園無現金支付的環境。

陳亭如表示，這是市場上唯一針對學生族群的加碼回饋方案，由於高中職學生消費行為已趨獨立，數位能力足夠、行動支付接受度高，是未來數位市民的磐石，透過體驗「悠遊卡+悠遊付」的「一卡一付」，不但能夠搭著這波政策美意聰明消費，也能及早培養理財觀念。

《悠遊卡＋悠遊付加碼1000元》懶人包

Q1：「悠遊卡＋悠遊付」加碼1000元，適用對象是誰？
A1：就讀台北市高中職的學生。

Q2：如何領1000元？
A2：台北市高中職學生7月1日起設定以數位學生證領取振興三倍券，7月15日起消費滿3000元，除了可領取中央回饋2000元，還可領取北市加碼金500元。若下載悠遊付並綁定數位學生證，悠遊卡公司即會儲值500元至悠遊付中。

Q3：未成年可否申請悠遊付？
A3：悠遊付5月起開放未成年人申請，7歲（含）以上未滿20歲的用戶，獲得2位法定代理人（如父母雙方）同意，且2位法定代理人皆為悠遊付會員的前提下，即可在APP上完成確認及開通。

Q4：未成年申請悠遊付步驟為何？
A4：1.註冊流程中，驗證身分證資訊時，系統會發現申請人未成年。2.未滿20歲需徵求法定代理人同意，上傳身分證反面後，點擊「下一步」。3.填寫法定代理人的姓名及手機，點擊「送出申請」。4.待客服人員比對身分證資料與取得兩位法定代理人同意後，即完成註冊。5.請法定代理人點擊「我的」→「未成年人同意專區」，進入未成年申請審核頁面（法定代理人需先成為悠遊付會員）。6.請法定代理人於收到推播或簡訊14天內點選同意，即可完成審核。

Q5：只能線上申請嗎？
A5：如果屬特殊案例或不方便完成線上申請的學生或家長，亦可使用紙本申請功能。

▼未成年申請悠遊付步驟。（圖／翻攝悠遊付官網）

▲▼未成年申請悠遊付步驟。（圖／翻攝悠遊付官網）

▲▼未成年申請悠遊付步驟。（圖／翻攝悠遊付官網）

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