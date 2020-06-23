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苑裡山腳市場慘遭祝融！　60年百貨行老闆嘆：剛裝電腦冷氣...

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▲苗栗縣苑裡鎮山腳市場大火，燒毀逾20間攤商，其中包含已開設60年的茂森百貨行及在地知名的家鄉小吃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣苑裡鎮山腳市場大火，燒毀逾20間攤商，其中包含已開設60年的茂森百貨行及在地知名的家鄉小吃。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮山腳市場22日晚間因小貨車車禍引發大火，總共燒毀市場1、2樓建築，20多間攤商，其中包含已開設60年的茂森百貨行及在地知名的家鄉小吃，地方人士也都感到惋惜；縣長徐耀昌23日上午10點半將到現場慰問受災攤商，鎮長劉秋東也表示，鎮公所將進一步清查受災戶善後。

警方表示，22日晚間10時許，1輛由王姓男子所駕駛的小貨車在路口與李姓小客車駕駛發生車禍，導致小貨車失控衝入店家引發火警，整個山腳市場都是木材搭建的鐵皮建築，火勢一發不可收拾；苗栗縣消防局共動員16車50多人前往灌救，花了2個多小時才將火勢控制住。苑裡鎮公所統計，這場大火共延燒逾20攤位、面積達300平方公尺，所幸都沒有人員傷亡。

▲整個山腳市場被燒得面目全非，附近鄰居也指著原來生意很好的家鄉雜菜麵店，如今也都殘破不堪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼整個山腳市場被燒得面目全非，附近鄰居也指著原來生意很好的家鄉雜菜麵店，如今也都殘破不堪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲整個山腳市場被燒得面目全非，附近鄰居也指著原來生意很好的家鄉雜菜麵店，如今也都殘破不堪。（圖／記者黃孟珍翻攝）

不過，令附近民眾感到惋惜的是，隱身在山腳市場內的家鄉小吃，平常顧客絡繹不絕，店家的「雜菜麵」料好實在，非常好吃，吸引不少觀光客前來朝聖，但一把無情的大火，也將這間30年老店一夜之間化為灰燼，老闆娘看到這景象，更難過的說不出話來。

另外，市場旁有間開了一甲子的老店鋪「茂森百貨行」，也難逃這次祝融肆虐；莊姓老闆表示，真的是受到池魚之殃，店內琳瑯滿目的百貨用品，全都付之一炬，連剛裝好的電腦和冷氣等設備，通通都沒了，損失實在慘重，也希望鎮公所也可以給我們協助。

苗栗縣長徐耀昌23日上午也緊急變更行程，前往實地會勘並慰問受災攤商；苑裡鎮長劉秋東也指出，之前苑裡市場也因為大火燒毀，不料，山腳市場也慘遭祝融，事後如何重建仍是十分棘手，也希望爭取縣府協助善後。

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