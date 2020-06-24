想表演沒觀眾！兩老吵架「夫威脅跳樓」　妻一個轉頭買菜去...下秒尷尬了

▲因和老伴吵架，武漢7旬爹爹威脅跳樓。（圖／翻攝自星視頻，下同）

記者康心禹／綜合報導

湖北武漢一對老夫妻因為生活瑣事吵了幾句，老翁一氣之下翻到陽台外，想用危險舉動迫使老伴認錯，結果老伴沒留意，轉頭就出門買菜去了，這下老翁尷尬了，一個人掛在外面，隨時有墜落的危險。幸好這一幕被鄰居發現，及時報了警。

據《楚天都市報》報導，一居民無意中發現六樓陽台外站著一個老翁，老翁光著上身，用手拉著欄杆，隨時都有墜落的危險，民警接到通報後立即趕往現場。見老伴不來，老翁一言不發，站在欄杆外拒絕民警的幫助，此時老翁已經滿頭是汗，握欄杆的手明顯要支撐不住了。

在民警苦勸的時候，老翁的老伴終於出現了，看到老伴出現，老翁不再抗拒民警的救援，不過此時老翁已經體力不支，無法自己翻回陽台，民警只好想辦法將老人臨時固定住，等待增援。

幾分鐘後，消防救援人員趕到現場，用專業繩索重新將老人固定後，兩名救援人員翻出欄杆外，一左一右抱住老人往裡面送，其他人在陽台上接住，一起用力將老人抬回屋，

民警表示，老翁想翻到陽台外威脅一下老伴，結果老伴沒留意，就出門買菜去了，但老翁不知道老伴不在家裡，他一個在外面站了半個多小時。民警隨後對老翁進行了批評教育和開導，並留下警民聯繫卡，提醒老翁有困難隨時聯繫。

網友得知後紛紛留言表示，「這麼大歲數了，還是個巨嬰，這老婆婆真可憐」、「玩心理，老伴更高一層」、「談判籌碼不夠的尬事，想表演，想加註，卻沒有觀眾」、「不要拿做不到的事當籌碼，否則只會讓自己尷尬」、「不會是第一次也不會是最後一次」。

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