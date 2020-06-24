　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

想表演沒觀眾！兩老吵架「夫威脅跳樓」　妻一個轉頭買菜去...下秒尷尬了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲因和老伴吵架，武漢7旬爹爹威脅跳樓。（圖／翻攝自星視頻，下同）

▲因和老伴吵架，武漢7旬爹爹威脅跳樓。（圖／翻攝自星視頻，下同）

記者康心禹／綜合報導

湖北武漢一對老夫妻因為生活瑣事吵了幾句，老翁一氣之下翻到陽台外，想用危險舉動迫使老伴認錯，結果老伴沒留意，轉頭就出門買菜去了，這下老翁尷尬了，一個人掛在外面，隨時有墜落的危險。幸好這一幕被鄰居發現，及時報了警。

據《楚天都市報》報導，一居民無意中發現六樓陽台外站著一個老翁，老翁光著上身，用手拉著欄杆，隨時都有墜落的危險，民警接到通報後立即趕往現場。見老伴不來，老翁一言不發，站在欄杆外拒絕民警的幫助，此時老翁已經滿頭是汗，握欄杆的手明顯要支撐不住了。

在民警苦勸的時候，老翁的老伴終於出現了，看到老伴出現，老翁不再抗拒民警的救援，不過此時老翁已經體力不支，無法自己翻回陽台，民警只好想辦法將老人臨時固定住，等待增援。

▲▼因吵架武漢7旬爹爹欲跳樓，老伴卻沒當回事轉頭出門買菜。（圖／翻攝自星視頻）

幾分鐘後，消防救援人員趕到現場，用專業繩索重新將老人固定後，兩名救援人員翻出欄杆外，一左一右抱住老人往裡面送，其他人在陽台上接住，一起用力將老人抬回屋，

民警表示，老翁想翻到陽台外威脅一下老伴，結果老伴沒留意，就出門買菜去了，但老翁不知道老伴不在家裡，他一個在外面站了半個多小時。民警隨後對老翁進行了批評教育和開導，並留下警民聯繫卡，提醒老翁有困難隨時聯繫。

網友得知後紛紛留言表示，「這麼大歲數了，還是個巨嬰，這老婆婆真可憐」、「玩心理，老伴更高一層」、「談判籌碼不夠的尬事，想表演，想加註，卻沒有觀眾」、「不要拿做不到的事當籌碼，否則只會讓自己尷尬」、「不會是第一次也不會是最後一次」。

● 好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快來點我】

ET快訊
LIVE／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩5人
高雄幼兒園驚爆虐童！5歲童雙手被園長180度反折　騰空重摔嚴
保健食品公司GNC宣告破產！將出售公司、關閉所有門市
快訊／現在有貨！好市多網站再開賣中衛盒裝口罩
許書豪甜娶13年女友婚紗照曝光！誓言「攜手並肩走一輩子」
影片曝光！紅斑馬撞女騎士肇逃　國道警證實了...下場慘爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京直擊／打入冷宮搏翻身！ 進口鮭魚改「本土」身份低調上架

復工用電需求大增　長江幹流4座梯級電站今年首次「全開運行」

想表演沒觀眾！兩老吵架「夫威脅跳樓」　妻一個轉頭買菜去...下秒尷尬了

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝：空教室了解一下...正宮甩信大反擊

男嬰「腰綁紅磚塊」沉河！他無意撈到「以為是玩具」…抱近一看是嬰屍嚇癱

瑞幸咖啡未提交2019年財報　再被那斯達克要求退市

全球富豪大洗牌！　他疫期4個月「每天賺10億」身家翻倍至2500億

港府發給市民1人4萬紓困金　馬英九「香港出生」也能領！

影／阿公暈倒街頭！陌生女孩含淚「人工呼吸15mins」…身分曝光網怒讚

長江中下游持續暴雨！　26省區市遭洪水淹「1122萬人受災」

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

北京直擊／打入冷宮搏翻身！ 進口鮭魚改「本土」身份低調上架

復工用電需求大增　長江幹流4座梯級電站今年首次「全開運行」

想表演沒觀眾！兩老吵架「夫威脅跳樓」　妻一個轉頭買菜去...下秒尷尬了

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝：空教室了解一下...正宮甩信大反擊

男嬰「腰綁紅磚塊」沉河！他無意撈到「以為是玩具」…抱近一看是嬰屍嚇癱

瑞幸咖啡未提交2019年財報　再被那斯達克要求退市

全球富豪大洗牌！　他疫期4個月「每天賺10億」身家翻倍至2500億

港府發給市民1人4萬紓困金　馬英九「香港出生」也能領！

影／阿公暈倒街頭！陌生女孩含淚「人工呼吸15mins」…身分曝光網怒讚

長江中下游持續暴雨！　26省區市遭洪水淹「1122萬人受災」

兩人相差37歲曾在街上熱吻！89歲黨國大老第2春告吹　熟女音樂家要他賠650萬

《若是一個人》是享受還是悲哀？透過6個角色的情緒轉折品味寂寞

獨／阿囉哈司機衝國道警隊急喊：車上有賊！台北偷到台中..即時影像曝

福斯小改款Arteon內外升級新亮相　攜手獵跑車型搶攻高階市場

6/25起華航、長榮、國泰等3航空可載客轉機！　最多停留8小時

女神洩完美鎖骨坐一旁...「姊控」屁孩猛灌冰水冷靜：太性感了！

快訊／國內連續73天無本土病例！435人解除隔離「剩4人住院」

醉男打白牌司機又砸車並嗆「你再暢秋啊！」　警趕到逮捕

小隻馬北捷被扯掉胸罩！「上身半裸」遭120公斤壯男壓倒狂毆

全台最大旅展首次推「線上旅展」！6/29限7天「住宿下殺1.8折」

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

大陸熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

流浪漢爆紅賺百萬！1年後慘況曝光

三峽大壩成效倒退？關鍵概念錯了！

OL怒給旅館負評！旅館威脅公開個資

他驗DNA2個兒子都非親生　愛妻愣住：不會吧

他抓狂亂砍2醫師：反正活不成了！

瀋陽、成都巨響　官方說話了

人妻剛辦完離婚…慘遭前夫「血腥屠殺」慘死！

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

愛上蘿莉！他慘被「嬌妻聯手小王」殺害

全球富豪洗牌　他疫期4個月「每天賺10億」

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

瀋陽、成都突發神秘巨響！　居民嚇壞「樓都在搖」問到登上熱搜

更多熱門

相關新聞

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

即／華碩女員工跳樓　吊掛14樓外牆

華碩電腦一名30歲女員工19日傍晚欲跳樓輕生，引起一陣騷動。警方獲報趕抵勸說，但雙方僵持不下，最終女員工從14樓墜落，整個人懸掛在華碩總部大樓外牆，所幸消防人員及時救援，將人送醫救治，目前暫無大礙。

天才高中生：我盡力了！清晨校內墜亡

天才高中生：我盡力了！清晨校內墜亡

希望你與爸爸復婚！12歲妹墜樓亡

希望你與爸爸復婚！12歲妹墜樓亡

許崑源曾助馬英九打總統選戰　當選議長後韓國瑜還到場祝賀

許崑源曾助馬英九打總統選戰　當選議長後韓國瑜還到場祝賀

女子要跳樓！他救人卻被砸進ICU

女子要跳樓！他救人卻被砸進ICU

關鍵字：

跳樓買菜繩索救援人員

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

愛紗離婚15個月爆新歡「180高挑熟男」

中衛口罩8色全上　博客來今早開搶

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面