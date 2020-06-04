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女子要跳樓...好心哥急拉被子救人！下秒慘被「砸進ICU」鮮血滿地

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▲▼ 一女子跳樓身亡，樓下拉被子救人的男子被砸進ICU 。（圖／半島新聞）

▲ 宋玉武和路人一起拉被子救人。（圖／半島新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

好心倒大霉！山東青島3日早有一名女子將身體探出窗外，準備跳樓，路過的貨櫃車駕駛宋玉武看到後立刻報警，並叫上路人一起拉被子施救，然而卻被墜落的女子當場砸中頭部，目前仍在ICU搶救，而該名女子已經身亡。

據《半島都市報》報導，宋玉武3日早上7點來到事發地，這時一名女子準備從7樓跳下，他看到後，呼喚路人在樓下拉起被子施救，但卻慘被砸中頭部，隨後與墜樓女子一起被送往平度市人民醫院。

▲▼ 一女子跳樓身亡，樓下拉被子救人的男子被砸進ICU 。（圖／半島新聞）

▲地面仍殘留大片血跡 。（圖／半島新聞）

上午9點，案發地仍殘留著大片血跡，被七零八落的紙殼遮掩著，附近商戶隨後打開污水井蓋，一遍一遍沖刷，周邊依舊有大量群眾圍觀。

目擊者雷洪禮表示，「被砸中的宋玉武是我朋友，當時我和他一塊扯著被子，我們平常都在這裡靠活，幫別人拉貨賺幾個錢。跳樓的女子看起來40多歲，聽說兩口子吵架，想不開就跳樓了。」

▲▼ 一女子跳樓身亡，樓下拉被子救人的男子被砸進ICU 。（圖／半島新聞）

▲事發樓棟一共6層，樓頂還有一層閣樓，跳樓女子正是從7樓閣樓墜下的。（圖／半島新聞）

雷洪禮接著稱，「我送宋玉武去人民醫院剛回來，他的家屬都去了，拍片看了是頸椎骨折，顱內出血，在重症監護室一直沒出來。」另一位目擊者表示，宋玉武是最先打電話報警的，並且打了好幾遍，同時召喚路人和一起靠活的同行，借來被子對跳樓者展開營救。幾個同行都對宋玉武連聲稱讚，說他平常就是個熱心腸。

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