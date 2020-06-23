雪中送炭　 議長郭信良慰問獨力撫養外孫的辛苦阿嬤

▲台南市郭信良議長（右三）23日上午與林炳利副議長（左三）、李中岑議員等人，發給慰問金5萬元，幫助李涵阿嬤度過眼前難關。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安南區的李涵阿嬤，因為女兒今年5月底病逝，獨力撫養女兒遺留下的2名外孫子女，由於李涵阿嬤僅能打零工生活，生活恐發生困難，台南市郭信良議長23日上午與林炳利副議長、李中岑議員、黃麗招議員服務處代表、葉誌明區長，及陳瑞賀里長前往關心，並發給慰問金5萬元，幫助度過眼前難關。

郭信良議長指出，李涵阿嬤的女婿6年前就過世了，沒想到年僅43歲的女兒在上個月也因為肺病離世，留下一雙分別為15歲及10歲的兒女。李涵阿嬤自身因行動不靈活，平日只能打打零工，連現有住處也是租來的，經濟情況並不好，但阿嬤還是義無反顧地一肩挑起撫養兩名外孫子女的責任，令人既佩服又不捨。

郭信良議長提到，阿嬤病逝的女兒非常有愛心，生前即決定將器官捐贈給奇美醫院，造福更多病患；而今年就讀國三的外孫，聽從媽媽說要好好照顧妹妹的話，原本打算國中畢業後就外出做工，扛起家計，幸好有善心人士的愛心捐款，現已回心轉意，決定繼續升學，完成學業。

除了議會發放的這5萬元慰問金，郭信良議長也請市府社會局及區公所多加協助，希望能輔助阿嬤申請到各項救助的經費。當地的大安里陳瑞賀里長也非常熱心，積極協助李涵阿嬤申請低收入戶，更已為阿嬤募得10多萬元的愛心捐款。郭議長呼籲，有意幫助小兄妹就學的善心人士，可與陳里長聯絡，讓孩子們能繼續好好就學。大安里陳瑞賀里長聯絡電話為0937-664-663。

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