88歲阿嬤凶狠掏左輪手槍　擊中搶匪被控罪：別把我當弱老太婆！

美國田納西州一名88歲老婦人因為所經營的商店遭到搶劫,身材嬌小的她竟然挺身對抗惡徒,以一把點38短槍管左輪手槍當場射傷對方,被控罪的她受訪表示,因為商店過去4年來多次被搶,覺得「受夠了」才會做出覺得是對的事情。

事件16日晚間發生在納什維爾市(Nashville),經營商店的88歲婦人博伊斯(May Boyce)因為開槍射傷一名男子,而被控罪逮捕,她告訴警方,當時有2名男子闖入店中,名叫費舍爾(Ramon Fisher)的男子朝著伏特加酒的方向走,另外1人則走向她所在的櫃台疑似要進行搶劫,她立即手裡偷偷握著母親留給她的左輪手槍。

博伊斯表示,她當時看到費舍爾手上拿著2瓶酒,擔心對方要搶劫便大聲制止,結果對方突然衝過去疑似要撲倒她,後來便帶著酒衝到門口,她便朝對方開了槍。警方表示,在醫院接受治療的費舍爾原本坦承他與朋友計畫偷酒,然而隔天又否認說法,稱以為另外1個朋友會付錢,所以拿起酒便走出店外。

博伊斯交保後對媒體表示,過去4年來多次被搶,讓她心中時常充滿恐懼,「我做了必須做的事,只是受夠被搶,不想再忍了,有時候你必須挺身而出捍衛自己,別再把我當成一個弱小老太婆,我知道如何保護自己」。

