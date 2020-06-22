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88歲阿嬤凶狠掏左輪手槍　擊中搶匪被控罪：別把我當弱老太婆！

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88歲阿嬤凶狠掏左輪手槍　擊中搶匪被控罪：別把我當弱老太婆！（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

▲88歲阿嬤勇敢擊退搶匪卻被控罪。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名88歲老婦人因為所經營的商店遭到搶劫，身材嬌小的她竟然挺身對抗惡徒，以一把點38短槍管左輪手槍當場射傷對方，被控罪的她受訪表示，因為商店過去4年來多次被搶，覺得「受夠了」才會做出覺得是對的事情。

事件16日晚間發生在納什維爾市(Nashville)，經營商店的88歲婦人博伊斯(May Boyce)因為開槍射傷一名男子，而被控罪逮捕，她告訴警方，當時有2名男子闖入店中，名叫費舍爾(Ramon Fisher)的男子朝著伏特加酒的方向走，另外1人則走向她所在的櫃台疑似要進行搶劫，她立即手裡偷偷握著母親留給她的左輪手槍。

博伊斯表示，她當時看到費舍爾手上拿著2瓶酒，擔心對方要搶劫便大聲制止，結果對方突然衝過去疑似要撲倒她，後來便帶著酒衝到門口，她便朝對方開了槍。警方表示，在醫院接受治療的費舍爾原本坦承他與朋友計畫偷酒，然而隔天又否認說法，稱以為另外1個朋友會付錢，所以拿起酒便走出店外。

博伊斯交保後對媒體表示，過去4年來多次被搶，讓她心中時常充滿恐懼，「我做了必須做的事，只是受夠被搶，不想再忍了，有時候你必須挺身而出捍衛自己，別再把我當成一個弱小老太婆，我知道如何保護自己」。

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