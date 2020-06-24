解放軍將在南海演訓奪島　國軍陸戰隊「移訓」東沙島

▲國軍海軍陸戰隊將移訓東沙島。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）



記者林彥臣／綜合報導

解放軍8月將在南海舉行奪島軍演，為了防止「假戲真做」導致台灣的東沙群島被奪走，國軍海軍陸戰隊將「移訓」東沙島，增加島上的海巡防務能力。國防部也證實移訓計畫，不過這是短期派駐，並非長期駐守。

日本共同社5月報導，解放軍8月擬在海南島南海區域，舉行設想奪取台灣有效控制東沙群島的大規模登陸演習，東沙群島位於解放軍海軍從海南島經台灣南方巴士海峽往太平洋的路線上，因此對解放軍而言，是進入太平洋的重要戰略位置。

▲東沙島因為位置優越，很可能成為解放軍奪島的首要對象。（圖／摘自高雄市水利局網頁）



根據《中央社》報導，由於目前東沙、南沙太平島上均是由海軍陸戰隊代訓的海巡官兵負責駐守，外界擔憂是否有足夠的能量阻擋敵對勢力來犯；國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將曾回應表示，東沙島、太平島海巡官兵都已完成戰備執勤、火砲射擊等驗證，擁有等同陸戰隊的戰力，以確保島上安全。

國防部指出，陸戰隊移訓東沙島，是屬於移地訓練，為短期派駐、非長期駐守；陸戰隊赴東沙島移地訓練，目的在強化海巡的專長、後勤維保等防衛能力；而國軍每年也都與海巡，就東南沙防務實施演練，確保戰力。

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