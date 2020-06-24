　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍將在南海演訓奪島　國軍陸戰隊「移訓」東沙島

請按讚支持ETtoday新聞雲

國軍、募兵、海軍陸戰隊。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

▲國軍海軍陸戰隊將移訓東沙島。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍8月將在南海舉行奪島軍演，為了防止「假戲真做」導致台灣的東沙群島被奪走，國軍海軍陸戰隊將「移訓」東沙島，增加島上的海巡防務能力。國防部也證實移訓計畫，不過這是短期派駐，並非長期駐守。

日本共同社5月報導，解放軍8月擬在海南島南海區域，舉行設想奪取台灣有效控制東沙群島的大規模登陸演習，東沙群島位於解放軍海軍從海南島經台灣南方巴士海峽往太平洋的路線上，因此對解放軍而言，是進入太平洋的重要戰略位置。

▲東沙島空拍圖。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

▲東沙島因為位置優越，很可能成為解放軍奪島的首要對象。（圖／摘自高雄市水利局網頁）

根據《中央社》報導，由於目前東沙、南沙太平島上均是由海軍陸戰隊代訓的海巡官兵負責駐守，外界擔憂是否有足夠的能量阻擋敵對勢力來犯；國防部作戰及計畫參謀次長室聯合作戰處長林文皇少將曾回應表示，東沙島、太平島海巡官兵都已完成戰備執勤、火砲射擊等驗證，擁有等同陸戰隊的戰力，以確保島上安全。

國防部指出，陸戰隊移訓東沙島，是屬於移地訓練，為短期派駐、非長期駐守；陸戰隊赴東沙島移地訓練，目的在強化海巡的專長、後勤維保等防衛能力；而國軍每年也都與海巡，就東南沙防務實施演練，確保戰力。

►省油80%，瘦身於無形

ET快訊
墨西哥南部規模7.7強烈地震　沿海地區劇烈晃動…發海嘯警報
肚子痛爆！醫用手一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：都爛掉了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍將在南海演訓奪島　國軍陸戰隊「移訓」東沙島

中印邊境馬拉松式談判11小時　印媒驚爆莫迪授權軍隊「可以開火」

日本自衛隊2反潛機急升空　監視奄美大島海域「解放軍潛艦」

維吉尼亞軍校畢業　張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

日本自衛隊能殲滅「解放軍潛艇艦隊」　3大戰略步驟曝光

美情報稱中印衝突起因：印軍3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍數十人圍毆

美軍反骨仔暗助「九角教團」　要向部隊發起大規模恐攻

國防院與微軟簽署策略聯盟　推廣數位科技運用

美出動「忍者炸彈」　6把刀刃擊穿恐怖份子車輛

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

解放軍將在南海演訓奪島　國軍陸戰隊「移訓」東沙島

中印邊境馬拉松式談判11小時　印媒驚爆莫迪授權軍隊「可以開火」

日本自衛隊2反潛機急升空　監視奄美大島海域「解放軍潛艦」

維吉尼亞軍校畢業　張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

日本自衛隊能殲滅「解放軍潛艇艦隊」　3大戰略步驟曝光

美情報稱中印衝突起因：印軍3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍數十人圍毆

美軍反骨仔暗助「九角教團」　要向部隊發起大規模恐攻

國防院與微軟簽署策略聯盟　推廣數位科技運用

美出動「忍者炸彈」　6把刀刃擊穿恐怖份子車輛

私菸案被記大過！陳敏華晉升「七星少將」　11個月「火速抵過」上竄內幕曝光

「台灣回歸祖國日本」！東京都知事候選人提超狂政見…命令你們投給我

長照沒人罩！北市府表示將儘速撥款…先查「是誰爆料」　業者超怕

李眉蓁身世曝光！是「賣菜郎之女」　網友起底曾登上大陸官媒

中職／洪總建議開放洋將且要洋砲　比賽更精采刺激第6隊

瀋陽、成都同時傳「驚天巨響」！嚇壞居民：地板窗戶都在震　官方說話了

爽嗑好市多水餃「咬到膚色異物」！苦主曝超噁照片...2萬人嚇傻：秒吐

唯一台灣成員！廣達旗下「雲達」獲選Open RAN聯盟　可望進入美國5G國家隊

中職／翁瑋均上陣守王位　伍鐸沒贏過樂天

中職／洋砲適應期要很長　洪總舉例：就像王柏融去日職

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

軍武熱門新聞

中印會談11小時　印媒傳莫迪授權可開火

日2反潛機急升空　監視領海附近陸潛艦

解放軍南海演訓奪島　國軍陸戰隊移訓東沙

試飛官：勇鷹與IDF不同 各方面都是全新飛機

張冠軍晉任將官：有家人支持才有今天

美出動「忍者炸彈」對付敘利亞！

日自衛隊能滅「陸潛艇艦隊」　3戰略曝

美國：印3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍圍毆

中印衝突解放軍至少40死？趙立堅：虛假信息

美陸軍幫恐怖組織發起大規模攻擊

印度急買33架戰機！專家：買錯了

中國「運9」偵察機飛入日本海

陸拚國產導航晶片　擺脫美制約

共軍炸掉翡翠　水淹台北7米高？

更多熱門

相關新聞

中印會談11小時　印媒傳莫迪授權可開火

中印會談11小時　印媒傳莫迪授權可開火

中印雙方為了解決邊境衝突問題，印度第14軍司令辛格（Harinder Singh）中將與中國南疆軍區司令少將柳林再度舉行會談，不過這一次的談判，一談就是11個小時的馬拉松式談判，印方主要訴求解放軍從班公錯湖（Pangong Tso）北岸手指區，但是雙方對此似乎沒有達成共識。另外印媒也驚爆，總理莫迪（Narendra Modi）已經授權邊境部隊，必要時可以開火。

中印衝突解放軍至少40死？趙立堅：虛假信息

中印衝突解放軍至少40死？趙立堅：虛假信息

美國：印3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍圍毆

美國：印3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍圍毆

欣見國造勇鷹高教機首飛

欣見國造勇鷹高教機首飛

中印「11小時」馬拉松談判無共識

中印「11小時」馬拉松談判無共識

關鍵字：

奪島陸戰隊移訓南海軍武台灣軍武

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

滯土耳其台胞返台　旅費暴增10倍

Keanna凌晨吐心聲：把別人情緒擺優先

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

肚子痛爆！醫一撐…她下體流「黃金起司瀑布」臭炸：已經爛掉了

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

6週速鏟6kg肉肉！女醫激推「豆腐減肥法」腰瘦9cm…吃法曝光了

桃園翁遭推倒地亡　目擊者還原現場

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

寶可夢阿伯進化　64手機霸氣展開

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

新人跨武嶺護欄爽拍婚紗　國家自拍器傻了！

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面