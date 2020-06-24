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竹聯、四海竟同出一脈！　完整密件曝「電影巨星3血案」引爆街頭大亂鬥

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圖、文／鏡週刊

本刊取得的「竹聯幫組織沿革表」記載，該幫在一清專案前，歷經6次變革改組。最早的雛形源於1955年由孫德培創立的「中和幫」，當時因大陸來台子弟就學習俗與本省籍不同，雙方很難相處在一起，因而各自拉幫結派，新北市中和一帶眷村學生，常在中和秀朗（現今永和）的河邊沙灘上聚集、遊樂，唯恐受外人欺負，因此成立中和幫，號稱「有福同享，有難同當」。

張安樂坦言，這份機密文件的確部分反映出當時竹聯與政府的關係。 

▲張安樂坦言，這份機密文件的確部分反映出當時竹聯與政府的關係。（圖／鏡週刊提供，下同）

1957年，中和幫一名李姓大哥因與古亭區舊街口的本省角頭勢力發生爭執，李等人將一名周姓幫派分子圍殺致死，導致孫德培、李姓大哥等6人入獄，中和幫至此分裂成為竹聯、萬字（現今的四海幫）和三環等3個幫派。而綽號「旱鴨子」的陳啟禮、文山幫老大柳茂川、白狼張安樂等人加入竹聯後，一步步開啟他們的江湖人生。

柳茂川（圖）表示，他曾警告陳啟禮要留下證據自保，以免被當時的政府殺人滅口。

1960年初期，竹聯幫老兄弟大多因升學、就業、遷徙，較少涉入幫派活動，但新一代還未成氣候，呈現青黃不接的現象；直到同年9月，大部分成員已高中畢業，考入軍校或入伍服兵役，或就業脫離幫會，再次改組，由陳啟禮接任「霸子」（幫主），旗下則有柳茂川、陳功等人。從1960至1971年間，還吸收綽號「鬼見愁」的吳敦、趙爾文等人加入，聲勢逐漸壯大。

本刊取得警備總部發動一清專案時編列成冊的機密資料「竹聯幫組織沿革表」，裡頭記載著竹聯幫依附黨國政府的細節。（密件2）

本刊取得警備總部發動一清專案時編列成冊的機密資料「竹聯幫組織沿革表」，裡頭記載著竹聯幫依附黨國政府的細節。（密件3）

本刊取得警備總部發動一清專案時編列成冊的機密資料「竹聯幫組織沿革表」，裡頭記載著竹聯幫依附黨國政府的細節。（密件4）

本刊取得警備總部發動一清專案時編列成冊的機密資料「竹聯幫組織沿革表」，裡頭記載著竹聯幫依附黨國政府的細節。（密件5）

不過，從1971年至1976年間，陳啟禮等人因案移送外島管訓，人員已參差不齊，此時的實際掌權者是職位為「老么」的張安樂、趙爾文、「掌法」陳功等人，老大則留下空位，等待陳啟禮再度回歸。直到陳啟禮刑滿出獄，竹聯幫的現任幫主、「么么」黃少岑也在當時加入，成為竹聯幫七人小組的一員。

王羽（左）因與四海幫分子的衝突，而承諾資助陳啟禮整頓竹聯幫。（東方IC）

本刊取得36年前警備總部製作的「竹聯幫組織沿革表」機密檔案，內容記載竹聯幫的發展沿革，與黨國之間千絲萬縷的關係。文件中顯示，竹聯幫大哥陳啟禮本業從事消防器材與水電工作，因此與黑道人士頻繁接觸，加上與陳交好的武打明星王羽，和四海幫分子劉偉民因賭博糾紛結怨，在王羽向陳啟禮表示願意金援竹聯幫後，陳於是再次出手整頓組織。

當時身為超級武打巨星的王羽，自1976年至1981年金援竹聯幫期間，曾直接參與三件與他自身有關的案件，分別是「杏花閣酒家血案」、「天廚餐廳喋血事件」和「法庭大廈血案」，都是屬於竹聯幫、四海幫間的嚴重暴力對抗，二個幫派多次在街頭鬥毆、槍擊，引發當時社會的高度關注，也受到政府的嚴厲打擊。

1976年4月23日，王羽與「青蛇」鄧國灃、陳功等人，在台北市大同區民生西路的「杏花閣大酒家」宴請香港永盛電影公司創辦人向華強及香港友人，酒酣耳熱之際，王羽一行人欲將一名王姓酒女帶出場，但王女表示有其他顧客在場婉拒，王羽因此怒摔酒杯大聲斥責，引發在場的數名四海幫份子不滿，一言不合持械鬥毆、砍殺，造成多人受傷。

1980年間，時任四海幫幫主的「偉民」劉偉民開設賭場並邀請王羽前往捧場，王羽當場輸了新台幣1百萬元。劉事後再邀王羽，但王認為已經賭輸不肯再前往，加上四海幫眾從中挑釁，因而激怒劉偉民，雙方為此結怨，王羽住家還遭丟擲瀝青及電話恐嚇。1981年1月10日中午，王羽在台北市中山區的「天廚餐廳」宴客， 遭四海幫埋伏身中7刀重傷；王向陳啟禮尋求協助，在同年4月間砍殺四海幫份子劉鐵球14刀，導致劉身體部份殘疾。

1981年5月8日，王羽為了「天廚餐廳事件」，前往台北地方法院開庭，竹聯幫為避免王羽遭四海幫暗算，由「么么」黃少岑等6人擔任保鑣護送王羽。中途休庭期間，飛鷹幫份子劉台生與王羽洽談，要求王私下合解。但由於劉態度強勢，與竹聯發生衝突，劉逃至一樓法警室，但仍被竹聯幫眾持扁鑽猛刺重傷。因法院發生暴力事件，媒體大篇幅報導「法庭大廈喋血」「竹聯幫藐視法庭」，社會大眾因而譴責黑幫。


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