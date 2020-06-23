直播罵陳明文「臭卒仔+垃圾人」　林國慶判賠120萬

▲前立委林國慶因毀謗罪成立遭連帶求償民事賠償120萬 。（圖／翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

前立委林國慶開直播以台語「卒仔囡」、「臭卒仔」辱罵陳明文，又罵「垃圾人」，指陳明文涉及民雄污水下水道弊案「貪污」、「判刑6個月確定」等字句諷刺陳明文「貪汙歪哥沒事情」，民進黨立委陳明文提告林國慶妨害名譽附帶民事賠償。嘉義地方法院刑事庭日前判林國慶誹謗等罪成立，嘉義地院民事庭審理後，23日判林國慶應賠償陳明文120萬元，全案可上訴。至截稿前，林國慶陣營對於毀謗案不回應，尚無上訴規劃。

嘉義地方法院今天發布民事判決書指出，被告林國慶自2018年1月至3月，分別在民進黨嘉義縣長初選造勢場合、電視台政論節目、透過臉書（Facebook）直播方式，對陳明文所涉及的民雄污水下水道弊案，發表不實言論，以及對個人謾罵。

陳明文對林國慶提出妨害名譽告訴，內容包括「把人性騷擾沒事；貪污歪哥也沒事情；判刑確定，竟然不上訴，因為他喬到不用關了；就是涉及貪污，判刑6個月確定的陳明文；他連上訴都不敢，因為判6個月這是喬出來的，所以他不上訴」等言論，另還謾罵陳明文「臭卒仔、垃圾人」等語。

妨害名譽案件經嘉義地方法院判決有期徒刑6個月，如易科罰金，以1000元折算1日，被告林國慶不服上訴，台南高分院已於今年5月間駁回上訴，這起案件不得上訴。

陳明文認為被告林國慶參與政治活動已久，應有相當智慧及常識，仍然分別於造勢大會、透過臉書社群平台、電視政論節目或廣播政論節目等方式，多次公然侮辱或誹謗，因此，依侵權行為的規定，向林國慶請求損害賠償200萬元。

審理法官認為被告林國慶發表不實言論等行為，與陳明文名譽受損的結果，顯有相當因果關係，應負起侵權行為賠償責任。因此，陳明文主張林國慶的公然侮辱、誹謗行為造成名譽權受損，而請求給付精神慰撫金，自屬有據。

法官審酌雙方社會身分、地位、教育程度、財產經濟狀況、工作與收入、被告林國慶事後態度及所受刑事懲處、原告陳明文所受精神上痛苦程度等一切情狀，認為陳明文請求的精神慰撫金應以120萬元為適當，在此範圍內請求，應予准許。

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