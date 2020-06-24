白宮外出現「黑宮自治區」　川普回應：他們將面臨強勢武力

▲白宮外出現「黑宮自治區」。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國華府白宮附近22日再度爆發反對種族歧視示威，其中有示威者企圖拉倒其總統傑克遜雕像，另有人在白宮附近立起「黑宮自治區」（Black House Autonomous Zone）的告示牌，與先前西雅圖示威者建立的「國會山自治區」相呼應。對此，川普強勢回應說，「只要我還總統，華府就永遠不會有自治區。」

綜合外媒報導，非裔男子佛洛伊德之死引發的全美反歧視抗爭已經持續近1個月，華府22日再度發生騷亂，有部分示威者進入白宮對面的拉法耶特公園，用繩索套住美國第7任總統傑克遜雕像，試圖將其拉倒。警方隨後強勢介入，利用胡椒噴霧等武器驅散示威者。

另外，22日晚間在拉法耶特公園外有示威者與警方對峙，現場部分示威者企圖用柵欄圍出一個區域，將其稱為「黑宮自治區」。另在華府聖約翰座堂外柱子上，也被人噴上代表黑宮自治區的BHAZ字樣。

川普23日在推特上表示，已經授權聯邦政府逮捕任何破壞紀念雕像人士，最重可依法求處10年徒刑。另外，川普也強硬表示，「只要我還是你們的總統，華府就不會有『自治區』。如果他們敢嘗試，將會面臨嚴重武力打擊！」

西雅圖示威者先前建立了一個佔據約6個街區的「國會山自治區」，區內撤除所有警察，數百位民眾在區域內發表演說、演奏音樂等。不過，周末開始該區域附近連續發生2起槍擊案，造成1人死亡，西雅圖市政府22日宣布將收回該區域掌控權，解散示威者。

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