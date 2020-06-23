美軍反骨仔暗助「九角教團」　要向部隊發起大規模恐攻

▲埃森曾試圖使用加密訊息，聯繫九角教團成員 。（圖／取自免費圖庫wallpaperflare）

實習記者劉雪兒／綜合報導

美國一名陸軍向恐怖組織「九角教團」（Order of Nine Angles）傳遞情報，多次提供美軍部署和軍武細節，讓對方向所在的部隊發起大規模的攻擊，沒想到半路被聯邦調查局（FBI）攔截，由於罪名涉及「恐怖主義」，可能面臨終身監禁的處分。

根據BCC報導，22歲的埃森·梅爾澤（Ethan Melzer）於2018年12月入伍，並與去年6月開始服役，期間還向恐怖組織提供物質支持，以及在海外策劃謀殺等計畫。據悉，他在4月收到指令，得知自己將部署另外一個美軍基地時，便試圖使用加密訊息聯繫九角教團成員，還具體地告知所在位置、行動任務和安全措施，卻被聯邦調查局半路攔截。

據報導，埃森被捕後，承認自己就是美國叛徒，所做的一切都屬於叛國罪，而聯邦調查局助理局長威廉（William F.Sweeney Jr）也表示，「埃森背棄了自己的國家和部隊，與新納粹組織成員勾結，而我們考慮到其中的嚴重性，認為『終身監禁』，可能是最是恰當的處分」。

「九角教團」是新納粹和種族主義團隊，美國司法部將組織劃分為極端的暴力組織，成員們信奉暴力、新納粹主義以及反猶太主義，對前納粹黨領袖希特勒和前蓋達組織首腦賓拉登表示敬佩。