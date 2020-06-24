長照沒人罩！北市府表示將儘速撥款…先查「是誰爆料」　業者超怕

▲台北市政府發新聞稿表示，將儘速完成長照2.0專業服務撥款。

圖文／CTWANT

台北市多名提供長照服務的業者出面指控，台北市政府自今年初開始拖欠長照補助款，「而且還短少了10%！」不少業者為了生存，只好向銀行貸款周轉，爆發經營危機。北市府在本刊揭露此事後表示，將儘速完成撥款；但業者間也傳出，北市衛生局透過業者公會系統，調查是誰向媒體透露拖款的訊息，業者間人人自危，擔心遭到秋後算帳，未來接不到市府的生意。

台北市政府22日發布新聞稿指出，因民眾長照2.0專業服務（C碼）需求持續提升，109年4月C碼服務量比108年4月同期成長1.4倍；北市府衛生局積極向中央爭取專業服務補助經費，除正向中央請領109年第三期經費外，衛生局也已在5月向中央申請增加C碼經費。

北市府表示，在中央經費未撥付經費前，北市府衛生局已先調配局內可動用的其他經費支應，並將於6月底前完成撥付經費給專業服務單位；另外，依衛生福利部去年6月發函通知，各縣市政府於開立服務單位扣（免）繳憑單時，應依財政部相關規定辦理扣稅10%，故自109年1月開始據以辦理。

然而，本刊查證，新北市和桃園市皆無扣除10%規定，且台北市只有「C碼」服務有扣款情形。

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