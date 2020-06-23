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「受困土耳其」28國人終於回台了！滯留90天旅費暴增50萬　台女崩潰還債

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▲▼滯留土耳其台胞返國　受困高額花費要解決。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲「受困土耳其」28國人23日終於回台了，滯留90天旅費暴增50萬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中央社訊

滯留土耳其的28名台灣民眾搭機今晚7時48分返抵桃園國際機場，旅客直呼懷念台灣美食，但受困90多天的額外花費驚人，返台完成居家檢疫後，恐怕只能努力工作來還債。

桃園國際機場國境單位指出，滯留土耳其台胞返國入境，依規定由疾管人員進行健康評估，並審核健康聲明暨檢疫通知書內容，再依序通過移民署證照查驗、提領行李及海關稽查等入境程序。

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一名滯留在土耳其的A女表示，原本預計花費新台幣5萬元，在三月到土耳其訪友20天，沒想到因為疫情緣故，竟然停留90多天，為了要返台，期間更訂了5張商務艙機票，但後來全遭臨時取消，不但無法盡快退費，還被收手續費，如此一來多花費50多萬元，回來後要努力工作才能還債。

A女指出，滯留期間，當地政府管控嚴格，未成年也不能外出，有時甚至還會臨時宣布禁令。在離開土耳其前，更遭海關以逾期停留為由要罰款，幸好有駐外單位協助出具證明，才免於破費的下場。

▲▼滯留土耳其台胞返國　受困高額花費要解決。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲B女表示，她們從台灣出發時，土耳其根本沒有傳出疫情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

與10多名友人在三月前往土耳其的B女表示，出發時當地根本沒有疫情，原本計劃進行5天的自由行，卻因疫情爆發航線關閉無法回台，由於住宿費用昂貴，只能仰賴家人資助，並轉租公寓才減輕負擔。

B女指出，友人在受困期間曾3次規劃返台，沒想到機票都買了還是遭航空公司放鴿子，當地的防疫措施不佳，這段期間最懷念台灣的美食，這次能夠順利返台，很感謝駐外單位的協助。

國境單位表示，滯留土耳其台胞入境時，若在健康聲明中提到，14天內曾有疑似症狀，將在機場就地採檢，並送集中檢疫所等待結果；其他旅客則是各自搭乘防疫計程車回家，並進行為期14天的居家檢疫。

▲▼滯留土耳其台胞返國　受困高額花費要解決。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲新冠肺炎疫情3月中旬在土耳其爆發後，因為國際航班陸續停飛，導致許多台人滯留在土耳其。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情3月中旬在土耳其爆發後，土耳其航空公司（Turkish Airlines）也從3月底停飛全球航班，國際航班也陸續停飛，導致部分在土耳其自助旅行的旅客、從事國際貿易人士、留學生或交換生等台灣民眾滯留土耳其。

駐土耳其代表處表示，4月間就陸續接獲滯留民眾及其在台家屬多次洽詢求助，隨著土耳其政府近日逐步開放部分國際航班，代表處在釐清各種可行的轉機路線後，最終確認搭乘卡達航空公司（Qatar Airways）由伊斯坦堡起飛經杜哈、香港轉機回台的航線。

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