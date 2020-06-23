　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

日本自衛隊能殲滅「解放軍潛艇艦隊」　3大戰略步驟曝光

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼蒼龍級潛艦,日本海上自衛隊,海自,潛艇,潛水艇,廣島吳基地,AIP系統,絕氣推進,柴電潛艦。（圖／記者李毓康攝）

▲日本潛艇數量只有20艘，卻是全世界最先進精良的部隊之一，圖為蒼龍級潛艦。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／綜合報導

日本自衛隊18日在鹿兒島縣「奄美大島」東北方發現外國潛艇活動，已證實是中國潛艇。據了解，針對中國近來動作頻頻，日方其實早已做好準備，未來若開戰，將會與盟軍採取「全面的戰略」來攻破解放軍的潛艇艦隊。根據美國情報局數據顯示，估計到2030年，中國海底艦隊會擴大到60艘柴電潛艇、至少16艘核攻擊潛艇。

根據《富比士》分析報導指出，日本潛艇艦隊為全世界最先進精良的部隊之一，雖然數量只有20艘，遠少於中國潛艇的數量，且並不打算在短期內增加潛艇的數量，但日本早已強化了整體艦隊的反潛戰能力。

報導也提及「日本攻破解放軍潛艇艦隊的戰略3計劃」，首先日本將與盟軍「主動進攻」，直接針對中國潛艇基地、造船廠以及魚雷生產設施進行空中與導彈攻擊，日本艦艇同時間還會在中國各港口外海布雷。

接下來，日本艦隊與戰機將在沖繩島周邊設下「封鎖區」，目的是要直接捕抓要從港口撤離的中國潛艇。最後，日本與盟軍會採取「包圍圈和殲滅戰」，搜索並摧毀從沖繩封鎖區逃走的中國潛艇。

▲▼防衛大臣河野太郎。（圖／翻攝自防衛省）

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／翻攝自防衛省）

日本防衛大臣河野太郎23日表示，通過奄美大島周遭海域的潛艦應屬中國。據了解，日官方公布毗連區潛艦的國籍相當罕見，該艘潛艦已於20日上午駛離，未航入日本領海。

根據美國情報局的數據顯示，中國海軍2015年時有57艘柴電潛艇、5艘核攻擊潛艇，估計到2030年，中國海底艦隊會擴大到60艘柴電潛艇，還有至少16艘的核攻擊潛艇。

ET快訊
快訊／高雄市長補選登記將截止　民眾黨最後一刻推人選！徵召他出
驚悚瞬間曝光！氣爆玻璃噴濺「2騎士遭割傷」　店家傻：以為飛機
快訊／世界球王喬科維奇新冠肺炎陽性！　自辦網球比賽惹禍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

日本自衛隊能殲滅「解放軍潛艇艦隊」　3大戰略步驟曝光

美情報稱中印衝突起因：印軍3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍數十人圍毆

美軍反骨仔暗助「九角教團」　要向部隊發起大規模恐攻

國防院與微軟簽署策略聯盟　推廣數位科技運用

美出動「忍者炸彈」　6把刀刃擊穿恐怖份子車輛

潛艦航行奄美大島海域　日防衛相點名中國：須釐清意圖

俄籍船在韓爆集體感染！16人確診「百人隔離」　感染源疑是船長

北斗系統構成後...陸拚國產導航晶片研發　擺脫美GPS制約

北斗3號「收官之星」成功發射　陸耗時26年建構全球導航系統

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

3鴨仔蛋人工孵化！爸唱衰養不活　下秒埋頭吸鴨：好想帶去上班♥

吉娜「偶像劇情節」與郎朗首次約會　害羞被親...跌倒在老公懷裡＞／／＜

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

正式退黨！陳菊任監察院長宣布　「即刻起我退出所有政黨活動」

李佳穎被吳宗憲叫錯名字大傻眼　回敬憲哥：「菲哥」我還沒看XD

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

日本自衛隊能殲滅「解放軍潛艇艦隊」　3大戰略步驟曝光

美情報稱中印衝突起因：印軍3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍數十人圍毆

美軍反骨仔暗助「九角教團」　要向部隊發起大規模恐攻

國防院與微軟簽署策略聯盟　推廣數位科技運用

美出動「忍者炸彈」　6把刀刃擊穿恐怖份子車輛

潛艦航行奄美大島海域　日防衛相點名中國：須釐清意圖

俄籍船在韓爆集體感染！16人確診「百人隔離」　感染源疑是船長

北斗系統構成後...陸拚國產導航晶片研發　擺脫美GPS制約

北斗3號「收官之星」成功發射　陸耗時26年建構全球導航系統

中印衝突解放軍至少40人死亡？　趙立堅駁斥：這是虛假信息

英國逐漸解封　英格蘭酒吧、電影院7月4日起重新開放

沒共識撤照！花蓮撤銷卜蜂許可執照　卜蜂：無法容忍將提訴願

快訊／林郅為重磅回歸台銀　本土巨塔即戰力加盟

崑大崇青社赴育幼院送暖　拍攝反串影片表達感恩

民眾黨推吳益政出馬參戰　高雄市長補選藍綠白爭鋒

罹患妄想型思覺失調症　彰化男持刀刺傷母子重判6年

「粽」好因得好果　嘉藥愛心反毒「粽粽有賞」！

激萌小貓轉頭見鏟屎官！　大腿當樹搶孤爬「貼胸討抱」

桐人攜手亞絲娜完美還原　《傳說對決》x《刀劍神域》聯名英雄正式登場

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

軍武熱門新聞

印度急買33架戰機！專家：買錯了

試飛官：勇鷹與IDF不同 各方面都是全新飛機

中國「運9」偵察機飛入日本海

安倍擬攻擊敵方基地　日共：蹂躪憲法

北韓陣地炮全線炮門開啟　南韓延坪島戒備

印度防長赴俄協商S-400、戰機加速供應

美B-52轟炸機與日自衛隊整合部署

美出動「忍者炸彈」對付敘利亞！

耗時2年半！北斗3號構成完全差一步

北斗3號「收官之星」成功發射

富比世：中國095「隋級」潛艦開建在即

美軍3航艦部署南海口　向陸傳訊息

美陸軍幫恐怖組織發起大規模攻擊

美國：印3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍圍毆

更多熱門

相關新聞

中印衝突解放軍至少40死？趙立堅：虛假信息

中印衝突解放軍至少40死？趙立堅：虛假信息

中印衝突的雙方死傷數字，都是由印度方面公布，中國方面始終沒有證實解放軍人員的死傷人數。在外交部記者會上，有媒體問到有關解放軍的詳細死亡人數的問題，趙立堅當場駁斥印方公布解放軍至少40人死亡是虛假訊息。

美國：印3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍圍毆

美國：印3官兵赴會討論撤軍　遭解放軍圍毆

南韓國防部長：金與正是北韓二號人物

南韓國防部長：金與正是北韓二號人物

波頓爆川普威脅撤駐日美軍　日滅火忙澄清

波頓爆川普威脅撤駐日美軍　日滅火忙澄清

中印「11小時」馬拉松談判無共識

中印「11小時」馬拉松談判無共識

關鍵字：

大陸軍武大陸要聞日韓要聞奄美國際軍武解放軍日本自衛隊

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

竹縣某國小總務主任「踩空天花板」　墜4F亡

指揮交通遭磚頭毆打　桃園義交被開罰

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

剛獲師鐸獎！國小主任墜4F亡…臉書曾喊：我驕傲

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

快訊／愛河驚見「人體屍塊」！

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

不顧嫩男友阻止　蕭亞軒直播1舉動網全傻眼！

BLACKPINK Jennie眼妝被指抄襲

旁人嗆要生就要教　女星2歲女兒神回

學校補助「無力繳交」代辦費　單親媽傻眼

蕭瀟14年後變超辣「掉出北半球」

棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

更多

最夯影音

更多
敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒

敖犬隔13年再跳《黑糖秀》認過氣　「是不是不認識我？」王一博瞬呆3秒
不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

不滿封路！暴力騎士持磚塊飛撲　瞄準頭狂砸8下...義交血流滿臉

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

吉娜出外旅行「郎朗叮囑要練琴」　下秒唱KTV...聽話彈空氣鋼琴XD

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

熱血哥目睹孕婦遭後方機車追撞 他停車衝過車道「想挽救這家庭」

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

瞄準頭狂砸8下！桃園封路…騎士暴走「持磚飛撲痛K」　義交滿臉血跌坐路邊

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面