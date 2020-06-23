日本自衛隊能殲滅「解放軍潛艇艦隊」　3大戰略步驟曝光

▲日本潛艇數量只有20艘，卻是全世界最先進精良的部隊之一，圖為蒼龍級潛艦。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／綜合報導



日本自衛隊18日在鹿兒島縣「奄美大島」東北方發現外國潛艇活動，已證實是中國潛艇。據了解，針對中國近來動作頻頻，日方其實早已做好準備，未來若開戰，將會與盟軍採取「全面的戰略」來攻破解放軍的潛艇艦隊。根據美國情報局數據顯示，估計到2030年，中國海底艦隊會擴大到60艘柴電潛艇、至少16艘核攻擊潛艇。

根據《富比士》分析報導指出，日本潛艇艦隊為全世界最先進精良的部隊之一，雖然數量只有20艘，遠少於中國潛艇的數量，且並不打算在短期內增加潛艇的數量，但日本早已強化了整體艦隊的反潛戰能力。

報導也提及「日本攻破解放軍潛艇艦隊的戰略3計劃」，首先日本將與盟軍「主動進攻」，直接針對中國潛艇基地、造船廠以及魚雷生產設施進行空中與導彈攻擊，日本艦艇同時間還會在中國各港口外海布雷。

接下來，日本艦隊與戰機將在沖繩島周邊設下「封鎖區」，目的是要直接捕抓要從港口撤離的中國潛艇。最後，日本與盟軍會採取「包圍圈和殲滅戰」，搜索並摧毀從沖繩封鎖區逃走的中國潛艇。

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／翻攝自防衛省）

日本防衛大臣河野太郎23日表示，通過奄美大島周遭海域的潛艦應屬中國。據了解，日官方公布毗連區潛艦的國籍相當罕見，該艘潛艦已於20日上午駛離，未航入日本領海。

根據美國情報局的數據顯示，中國海軍2015年時有57艘柴電潛艇、5艘核攻擊潛艇，估計到2030年，中國海底艦隊會擴大到60艘柴電潛艇，還有至少16艘的核攻擊潛艇。