私菸案被記大過！陳敏華晉升「七星少將」　11個月「火速抵過」上竄內幕曝光

▲陳敏華因私菸案被記大過，23日被晉升為少將。（圖／翻攝自東森新聞）

記者許凱彰／台北報導

國防部23日上午舉辦將官晉升典禮，總統蔡英文警衛室主任陳敏華也在晉升名單當中。陳敏華因私菸案被記了大過，在這次從上校晉升到少將，吸引不少媒體關注，也被網友戲稱「七星少將」，11個月內可以連2升官，內幕也曝光了。

李正浩在《關鍵時刻》節目上表示，陳敏華是中華民國第一個「七星少將」，買七星香菸買到變少將，足足比5星上將蔣介石多了2顆星星。他還說到，2019年7月總統包機成了私菸專機，不少將官都被記過處分、調職，甚至有被起訴，結果出乎意料的是，陳敏華在一年之內火速先升上永和警衛室主任，占少將缺，到了23日直接晉升到少將。.

▲下半年陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮。（圖／總統府YT）

李正浩提到，陳敏華在私菸案中有直屬的督導責任，其身邊的人都被記過調職，唯獨陳敏華升官，據悉，原本該升上去的是賴清德萬里警衛室的主任謝靜華。他還直言，有立委護航，陳敏華記大過後升官是因為「功過相抵」，陳在總統選舉維安七號的任務中被記了一支大功，就算是「功過相抵」是沒有功、沒有過，怎麼會輪得到陳升官。

李正浩補充，所有接觸到私菸案的長官，從上尉到少校到上校甚至到少將，都可以用貪汙治罪條例第四條第四款起訴，10年以上到無期徒刑罰款1億元以下，結果最後只有2個少校行政官吳宗憲、張恒嘉被起訴，上面全部的人都是緩起訴或是亦科罰金。他在節目上對此加以解讀，私菸案2行政官被起訴，已經是被控制在最小的損害。美麗島電子報董事長吳子嘉甚至公開表示，「不要臉」。

▲總統蔡英文出席將官晉任典禮。（圖／總統府提供）

在這次的晉升名單中，國防部後勤次長蔣正國、空軍參謀長黃志偉、空軍作戰指揮部副指揮官姜光華、國安局科技中心張元斌皆晉升中將。

此外參謀總長辦公室主任彭國洲、軍法司處長張翕、北區後備指揮部指揮官李傑、花東防衛指揮部參謀長李其桓、兵整中心主任巫道安、陸軍234旅長賴政豐、陸軍台東指部指揮官陳信助、空軍官校副校長何振翔、21砲指部指揮官張冠軍、國安局秘書處研究委員顏大任、總統府侍衛室外衛主任陳敏華，則是被晉升至少將。

對此，有內情人士提及，軍方內部都認為，菸案就是一個無限上綱的政治案件，因為藍綠政黨競爭，藉著因循的陋習，把一群優秀的軍人用比叛國罪還重的嚴厲標準來辦，制度上陳敏華是因為擔任幹部「督責不周」而受到懲戒，他個人並沒有參與購買，後來也因為執行109年維安任務有功獲獎，功過相抵下本來就有資格晉升。