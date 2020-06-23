沒共識撤照！花蓮撤銷卜蜂許可執照　卜蜂：無法容忍將提訴願

▲花蓮縣長徐榛蔚召開記者會對外宣布，撤銷卜蜂公司各項許可執照。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚23日上午在副縣長蔡運煌、秘書長顏新章、農業處長羅文龍等局處首長及律師的陪同下，於縣府大禮堂臨時召開記者會，宣布縣府遵守對縣民承諾，對卜蜂撤照。徐榛蔚表示，卜蜂公司失信於民眾、縣府，絲毫看不見與民眾溝通達成共識的誠意，為防止社會付出龐大成本，縣府不得已將撤銷卜蜂已取得的各項許可執照。

花蓮縣政府表示，歡迎各界企業進入花蓮投資建設，但是企業必須抱持著「尊重鄉土、和諧互利」的心態，融入花蓮的產業大家庭。 縣府要求所有企業在花蓮投資時必須做到「尊重民意，與地方共榮發展」的基本要求，如果無法達到這個最基本的要求，為了維護花蓮的最大利益、守護花蓮的民眾，縣府必定會與人民站在一起。



畜牧產業是花蓮重要的農業項目之一，而花蓮以農立縣，很多花蓮的民眾都倚賴著農業活動生活，形成了一個在地且穩定的本地產業鏈，而卜蜂公司來花蓮投資新建畜牧場，縣府希望卜蜂公司不是只看到建廠所能提供自己的商業利益，更希望卜蜂公司能善盡社會責任，能與在地民眾、在地小農發展良性循環，照顧村里、共榮共好花蓮的產業。

▲▼花蓮反卜蜂聯盟鳳林自救會下午兩點半於花蓮縣政府門口統一說明。



對於卜蜂公司投資案，徐榛蔚一再宣示:「沒有共識就撤照」。縣府相關局處在這一次議會總質詢期間，多次公開呼籲，希望卜蜂公司積極與地方溝通共識，卜蜂公司之前在6月 5日曾發布重大訊息，承諾在未與花蓮民眾達成共識前，暫停花蓮地區建場計畫，此與縣府一貫的立場相同，亦即卜蜂公司必須跟民眾達成共識才能繼續開發建場，否則縣府就撤照。

但遺憾的是，這段時間以來，卜蜂公司不但漠視甚或無更積極作為，與在地的民眾及產業協調共榮，導致民眾不斷陳情抗爭，破壞社區原本應有的寧靜。卜蜂公司非但未能 將在地居民所疑慮的事項解釋清楚，也沒有遵守承諾與民眾溝通，還在6月11日一封回覆給自救會會長的信中，表示卜蜂公司「沒有必要召開公聽會」，此一說法完全不尊重在地民意，也違背了卜蜂公司於先前所作的願意溝通的承諾。

徐榛蔚表示，卜蜂公司失信於民眾、失信於縣府，絲毫看不見願與民眾溝通、 願與民眾達成共識的誠意，造成民眾抗爭、社會無謂的內耗，嚴重影響花蓮的產業發展，眼見無達成共識的曙光，縣府必須讓社會恢復秩序、讓人民安居樂業，防止社會繼續空轉而付出龐大的社會成本，因此，為了避免社會的持續分裂對公共利益造成重大損害，縣府將依法撤銷卜蜂公司已經取得的各項許可及執照，與民眾一同守護花蓮這個家。

卜蜂企業對花蓮縣政府撤除卜蜂於花蓮設廠執照一事，也做出回應並表達最強烈的抗議。卜蜂公司表示，在花蓮當地申請設立養雞場過程中一切依法合規，花蓮縣政府沒有善盡保護合法廠商之權力，還縱容地方鄉親與廠商的對立，現在直接撤除公司合法申請之執照，卜蜂企業隨後發表聲明：無法坐視容忍，將依據相關法規對花蓮縣政府提出訴願及賠償程序。

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