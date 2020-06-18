美景帶出場！台東進軍科學園區廣宣會　欣賞展板就像在度假

▲會場佈置台東百大美景大型展板，讓現場業者大飽眼福，彷彿已置身渡假勝地。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

迎接後疫情時期，台東縣政府16日分別於新竹科學園區及內湖科學園區辦理廣宣會，邀請企業福委會代表參加，現場除了有農特產品展售試吃品嚐、休閒園區活動分享及飯店介紹交誼外，會場佈置台東百大美景大型展板，縣府帶著台東美景出團，讓現場業者大飽眼福，彷彿已置身渡假勝地，喜樂的心是良藥，台東是您島內出國最佳選擇！

▲▼現場提供農特產品展售試吃品嚐。

竹科及湖科二場次廣宣會由台東縣政府交觀處長余明勳帶隊以「擦亮台東品牌、深化台東價值」施政願景為簡報主題，介紹如何運用自然優勢翻轉台東。為展現台東縣政府邀約熱情，於廣宣會現場舉辦抽獎活動，獎項除了台東特色農產品外，每場次加碼送出一箱台東頂級農產品夏雪芒果給現場蒞臨來賓，炒熱了現場氣氛，縣府表示更多大獎歡迎各大企業組團來台東領取。

▲加碼送出一箱台東頂級農產品夏雪芒果給現場來賓。

縣府交觀處長余明勳表示，台東邀請您在疫情後，結伴來到最天然、最空曠、空氣最好的台東！不僅可以用振興三倍券來預約台東，縣府也加碼提供許多禮物，只要來台東就有機會帶走！

交觀處指出，「109年台東縣政府獎勵旅遊及度假會議計畫」鼓勵團體到台東旅遊，即日起至11月30日，只要超過20人團體在台東停留2夜以上即可獲台東森林公園或富山護魚區門票，51人以上至100人則可獲贈在地農特產品，超過100人以上可搭配行程送台東特色遊程，300人以上大團還可享受熱氣球繫留體驗，活動預約專線：089-326886。

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