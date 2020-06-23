南華早報：香港恐設特別拘留中心　無限期關押違反國安法者

▲林鄭月娥先前赴京報告「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社台北23日電

港媒引述消息人士指出，未來觸犯「港區國安法」的人士可能會被關押在特別拘留設施 ，且拘留時間由當局決定，不受48小時限制。對此，香 港行政長官林鄭月娥指法案條文尚未公布，不便評論。

南華早報22日引述多名接近北京中央政府的消息人士證實，香港正考慮建立單獨拘留、審訊和調查的機構設施，用以關押觸犯「港區國安法」的人士。

不過消息人士並未透露「特別拘留設施」的規模、 位置和數量等具體訊息，也不清楚這個設施將由香港警 方或中央駐港國家安全公署負責。

報導引述知情人士指出，根據「港區國安法」的要求，在適當情況下，政府可在案件移交法院前，拘留違反者一段時間。 他還引用新加坡的「內部安全法」說，這條法例允許在未經審判的情況下，對犯罪嫌疑人進行無限期的預 防性羈押。

目前香港警方拘留嫌犯一般不超過48小時，之後便會釋放或予以保釋，或交由法院裁定是否羈押。 另一名內部人士則指，「特別拘留設施」會以類似 「白屋」的方式運作。

「白屋」是「域多利道扣押中心」的別稱，曾是港英時期香港警隊政治部的拘留所。政治部是名義上屬於 警隊、實際上由英國情治單位指揮的香港情報機構，在香港主權移交前夕已經解散。

1950年代以來，許多親國民黨的右派或親共產黨的左派人士，都曾被關押在「白屋」。 報導指，當年的囚犯因在「白屋」遭受不人道待遇 ，而把白屋稱為「動物園」。除了未經審判的關押外， 許多人在「白屋」也遭受單獨囚禁的待遇。

綜合港媒報導，林鄭月娥今早受訪時並未正面回應 相關問題，只表示「港區國安法」條文尚未公布，官方 說明也沒提到拘留期限，因此無法評論。

民主黨立法會議員涂謹申則說，當年港英政府以違 反人權方式迫害中共人士，如今歷史重演，是想迫害爭取民主自由的香港人，這種情況下香港要如何作為一個 國際城市。（編輯：沈朋達/周慧盈）