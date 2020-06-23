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不動產實價登錄7月1日上路　鄭文燦：資訊透明可防桃園航空城土地炒作

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▲鄭文燦：資訊透明可防土地炒作。（圖／桃園市政府提供）

▲因應實價登錄2.0新制7月1日上路桃園市政府加強宣導。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

不動產實價登錄2.0新制將於7月1日正式上路，同時實價登錄申報義務，由地政士申報改為買賣雙方共同申報，且需提前至買賣登記案件送件時一併申報，桃園市地政局全國首創買賣登記案件完成後24小時即可查詢措施，市長鄭文燦並要求加強實價登錄新制宣導，如桃園航空城計畫的土地交易資訊皆上網公開，資訊透明化可有效降低人為炒作或哄抬土地價格。

▲民眾因為申報時視實際錯誤內容，處6,000元至15萬元罰鍰。（圖／桃園市政府提供）

▲鄭文燦：資訊透明可防土地炒作。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦23日在視察桃園地政事務所指出，為了提升交易資訊透明度，地政局全國首創買賣登記案件完成後24小時即可查詢措施，他也請地政局加強實價登錄新制宣導，針對不動產相關產業從業人員及一般民眾，除以網路直播宣傳外，亦可辦理實體說明會或教育訓練，結合社會資源進行多元宣傳，並請各地政事務所安排專人輔導服務及製作清晰的填載範例供民眾申報參考，因為申報時視實際錯誤內容，處6,000元至15萬元罰鍰。

▲民眾因為申報時視實際錯誤內容，處6,000元至15萬元罰鍰。（圖／桃園市政府提供）
▲民眾因為申報時視實際錯誤內容，處6,000元至15萬元罰鍰。（圖／桃園市政府提供）

鄭文燦說，不動產買賣原始申報金額，會影響下次交易成本，落實實價登錄政策，有助價格透明化、掌握市場交易行情及趨勢，有利市府制定更貼近市場需求的地價政策。如桃園航空城計畫的土地交易資訊皆上網公開，資訊透明化可有效降低人為炒作或哄抬土地價格，避免地主因資訊落差而權益受損。

地政局長陳錫禎表示，因應實價登錄2.0新制7月1日上路，地政局舉辦服務流程整合會議、教育訓練、提供專人輔導一站化服務等因應作為，同時透過多元管道廣泛宣傳新制內容，並製作實價登錄懶人包、專人服務櫃台及提醒申報的貼心簡訊等。如市民朋友有實價登錄相關問題，可洽「桃園市政府地政局」官網（網址：https://land.tycg.gov.tw/index.jsp）查詢或至各地政事務所洽專人服務。

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