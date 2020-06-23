大巨蛋最快7月議約　權利金談完再發使用執照

▲遠雄大巨蛋即將拿到建照。（資料照／記者林敬旻攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北大巨蛋案停工5年，台北市政府22日簽准建照變更，最快6月底核發建照後，即可申請復工。未來北市與遠雄有兩部分要議約，北市府表示，監察院指出的39項缺失有共識，速度會比較快，1個月內可以完成，再來是營運權利金部分，會沒這麼好談，希望完工之前談完，沒有完成就不會給使用執照。

台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩陳世浩表示，議約分兩種，第一，針對監察院提出缺失，雙方大致有初步共識，1個月內可以完成，第二，重點是營運權利金，這件事情沒這麼好談，遠雄投資營運執行計畫書是早年做的，所以現在要修訂，看投資計畫書內容合不合理，有基準才能談，超額盈餘要多少。

李再立表示，不會是市府直接跟遠雄談，而會找專業第三方進行試算，試算有很多公式，例如收入支出等，所以要修改營運計劃書，希望完工之前談完，沒有完成就不會給使用執照，代表就不能營運，因此雙方要加快速度，希望施工期間完成議約，議約完成再發給使用執照。

李再立指出，大概8、9月完成議約，由於發建照時間大概6月底，大概2個月時間後才會正式復工，會在這段時間去進行議約，監察院部分有共識，會比較快，營運權利金要先修改營運計劃書，需要比較久的時間，可以同步進行，但會有時間差。

對於議員提及，外面還盛傳大巨蛋完工，營運權將讓渡給其他廠商。李再立指出，私底下有聽說好像有些人有興趣，但BOT合約裡面，在興建大巨蛋公司保留50%股權，蓋好到營運期要保留20%取權，不可能全部脫清，還是主要營運廠商，找人共同營運也要經過市府同意，合約已經有規定。

陳世浩強調，遊戲規則已經訂好，2、300億工程必須專業營造團隊來做，但不見得懂得營運，BOT是市府與廠商雙贏，如果都卡住不能做，興建營運移轉。