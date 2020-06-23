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摩斯漢堡應援考生！人氣早餐組合79元、咖啡第二杯半價

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▲▼摩斯漢堡端午、應援考生優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡在端午連假過後，推出應援考生優惠，一般消費者也可享用。（圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／台北報導

摩斯漢堡為了應援考生，將於端午連假後29日起至7月14日，早餐推出元氣牛肉蛋堡搭配冰紅茶優惠價79元，若揪親友一同點雙套，每套只要75元。而早餐過後的時段，則推出指定咖啡第二杯半價優惠。此波優惠是為了替大學指考生打氣，但一般消費者皆可使用。

由於大學指考將在端午連假後緊接登場，摩斯特別推出考生應援優惠，10點30分以前的早餐時段，推出「元氣牛肉蛋堡+冰紅茶」優惠價79元，親朋好友一起點購雙套更優惠，每套只要75元，再享方塊薯餅加購價20元。

▲▼摩斯漢堡端午、應援考生優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲親友一起點購雙套更優惠，每套只要75元，再享方塊薯餅加購價20元。（圖／摩斯漢堡提供）

而10點半過後，指定咖啡品項（摩斯咖啡／拿鐵咖啡／卡布奇諾／黑糖特調系列）享任選第二杯半價，活動期間為6/29至7/14日，為考生加油打氣，一般消費者亦可享用。

此外為了慶祝端午，摩斯也推出多款伴手禮優惠加價購，凡購買任一套餐加59元，即可加購清爽摩斯和風沙拉醬（原價75元）。還有台灣米夾心餅-黑芝麻口味，加購價每盒99元（原價120元），即可品嚐道地台灣米及香濃黑芝麻。

聊天必備的零嘴MOS元氣綜合果，優惠價199元（原價290元），還有摩斯經典商品帶骨香腸（5入）優惠價199元，以及玉米濃湯隨身包（12入）優惠價299元。日本直送長崎蜂蜜優惠價499元，再加贈玄米煎茶5包，去油解膩。此波慶端午送禮優惠價直至6/30。

▲▼振興前小確幸！肯德基推「吃雞1送3」　吃炸雞送3杯小可或3蛋撻（圖／肯德基提供）

▲肯德基推「吃雞1送3」，吃炸雞送3杯小可或3蛋撻。（圖／肯德基提供）

另外，速食業者肯德基也推出「吃雞1送3」優惠活動，即日起至7/14前凡購買經典六塊雞組合A餐，即贈小可樂3杯；購買六塊雞組合派對B餐，即贈原味蛋撻3個，全台門市內用、外帶、預定快取貨外送皆適用！

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