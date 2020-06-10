七月大考未解封！　大學指考仍要戴口罩、家長不能陪考、開冷氣開窗

▲109學年指考將於7月3日至5日舉行，總計4萬3700餘人報考。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

隨著國內疫情趨緩，國內已進入「防疫新生活」，但面對即將來臨的109學年度指考，大考中心公布，考生還是需要全面全程配戴口罩，考場除了開冷氣外，也要同步開門窗15公分，且不開放家長陪考。

109學年指考將於7月3日至5日舉行，總計4萬3700餘人報考。大考中心指出，今年不再寄發紙本考試通知，凡報名資料填寫行動電話號碼之考生，今（10日）改以0911-511-467手機號碼主動發送簡訊通知應試號碼。

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大考中心指出，今年指考參考統測、國中會考等機關單位辦理試務之應變措施，指考將規劃每間試場人數由42人調降至36人。此外，指考提供集報單位、身心障礙及重大傷病，以及突發傷病考生，可申請特定陪考人員。集報單位之陪考人員將依各單位報考情況安排，身心障礙及重大傷病以及突發傷病考生，每位考生可申請1名陪考人員。除此，一律不提供家長陪考。

▲大考中心公布，指考期間考生還是需要全面全程配戴口罩，考場除了開冷氣外，也要同步開門窗15公分，且不開放家長陪考。（圖／記者林敬旻攝）

對於試場查看時間，大考中心也說，本次考試試場查看開放時間，為各該考場開始考試當天之前一天下午3時至5時，每間試場將於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。考生與家長進入分區時，均須配合量溫，經量測發燒者（額溫達 37.5℃ 以上或耳溫達 38℃以上）不得進入考場。

至於考試當天，大考中心也說，各分區將於上午7時開始進行量溫作業，考生 進入試場時須出示識別證及應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測；如不配合者，禁止進入分區。未攜帶入場識別證之考生，可至指定地點由試務人員 協助確認身分，並補發入場識別證。若考場位於大學內，驗證與量溫作業未必於大學校門口，請依指示前往正確考場地點以驗證與量溫。經量溫若有發燒情形（額溫達 37.5℃ 以上或耳溫達 38℃以上）或呼吸道等症狀，須遵從試務人員指示移至防疫用試場應試， 考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟。

另外，今年指考也將比照統測、會考，考試期間，冷氣試場內教室門保持關閉，但會於教室對角處各開啟一扇窗，每扇至少開啟15公分，以利通風。如試場僅單邊有窗戶，則會開啟一扇窗戶15公分及近對角一扇門。開放冷氣試場為服務性質，若考試過程中發生冷氣服務中斷時，監試人員會視需求開窗及開電扇，考生應繼續考試，不得因冷氣故障要求更換試場或加分，請考生及家長諒解。

