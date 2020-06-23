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白宮貿易顧問爆「美中協議玩完了」　川普急發聲：完好無損！

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▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美中貿易協議驚傳「玩完」。（圖／路透）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

白宮貿易顧問納瓦洛今天說，美國與中國的貿易協議「玩完了」，部分原因是華府對北京未能更早拉響疫情警報感到憤怒，不過總統川普稍後表示，美中貿易協議完好無損。

川普說：「美中貿易協議完好無損。希望他們將繼續遵守協議條款。」 納瓦洛（Peter Navarro）稍早在福斯新聞頻道（ Fox News）的訪問中表示，川普決定終結與中國的貿易協議，是因為情報官員愈來愈確信2019冠狀病毒疾病（ COVID-19）的病毒源於中國湖北省武漢市的實驗室。

納瓦洛說：「（協議）結束了。」 他說，「轉折點」在於，中國代表團於1月15日抵美簽署美中第一階段貿易協議，當時中方早在整整兩個月之前就知道病毒已散播開來。 納瓦洛表示：「當時他們已經讓數十萬人到美國來散播病毒，然後飛機剛起飛、機輪離地沒幾分鐘，我們才開始聽說有流行病。」

自從這波從中國爆發的疫情重創美國以來，美中關係就跌到近年谷底，川普和美國政府多次指控北京在疫情資訊上不透明。 納瓦洛說：「我想圈內和全國各地的每一個人現在都明白中國說了謊，以致美國人民喪命。」

納瓦洛還表示，11月的美國總統大選可能歸結於3個關鍵議題，即「就業、中國，還有法律及秩序」；他認為，川普決定終止吹捧了這麼久的美中貿易協議，證明他「在這3項議題上面面俱到，尤其是關於中國」。

川普18日再度揚言要與中國斷絕關係，然而在17日 ，美國高階外交官才剛與中方會談，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也說，他不認為美國與中國經濟脫鉤是可行之道。在川普的高階顧問中，納瓦洛一向是最敢於批評中國的人之一。

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