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川普「無視企業反對」下令禁發工作簽證　創造52.5萬個本土就業機會

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▲川普,西點軍校,畢業。（圖／路透）

▲川普此次競選延續4年前口號「讓美國再次偉大」，而限制發簽的舉動，是他履行降低美國失業率的方式之一，儘管爭議相當大。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統川普於美東時間周一（22日），下令禁止特定外國人士赴美工作，而為了回應強烈反對此項決定的許多企業，白宮表示此舉對受到疫情影響的美國經濟有幫助。

路透社報導，川普簽署了一項總統公報，下令禁止持有H-1B簽證的人員進入美國，這是技術類員工的簽證；另外還有L簽證，是經理級和所屬公司在美國及國外均設有辦事處的國際公司員工。川普也禁止了短期非農業員工的H-2B簽證，讓專事園丁和其他產業的季節性員工，無法進到美國工作。

白宮一名高級官員在與眾多記者連線通話時表示，川普將這些類別的簽證禁令延伸至2020年結束，在阻擋外國勞工赴美工作的情況下，為美國本土公民創造52萬5000個工作機會。

報導指出，該名高級官員並未進一步解釋政府如何得出「52萬5000個工作機會」的數據，只表示此舉能讓美國人盡快回到工作位置上，解決就業問題。然而許多公司和企業主，包括科技巨頭，甚至是美國商會（U.S. Chamber of Commerce）皆表示反對意見，他們認為這項政策會讓美國經濟在疫情大爆發之後，無法得到回覆，反而會因此窒息。

許多批評認為，川普是利用疫情造成的局勢，趁機達到他一直以來的目標 ─ 限制移民進入美國。

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