遲未就「新疆問題」制裁陸　川普：擔心影響貿易談判

▲川普表示中美正在進行重要的貿易談判。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）21日接受媒體訪問時指出，美國之所以沒有就新疆問題對中國做出制裁的主因，是擔心此舉會影響到正在進行的貿易談判。川普認為，美方目前對北京課徵關稅就已經相當足夠。

川普接受《Axios》訪問時，記者提到美國為何遲遲沒有就新疆人權問題，對中國提出進一步的制裁。川普表示，目前中美雙方正處於重大貿易協議的「中間階段」，北京的採購量可能達2500億美元，若是突然實施更多制裁，可能會影響談判，「其實我們已經做了很多，我對中國課徵關稅，這比你想到的任何制裁都還要糟糕的多。」

川普17日在國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與中共中央政治局委員楊潔篪會談之際，正式簽署《2020年維吾爾人權政策法案》，能夠制裁涉及打壓維吾爾族人士的中國官員，可動用手段包含凍結被點名人士在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。

《路透社》也取得內部消息人士說法指，白宮自2018年底以來，就在考慮針對新疆問題對中國官員做出制裁，但基於外交與經濟考量而暫緩。

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