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東森購物「夏日森友會」曝5大省錢攻略　Apple Pay功能正式啟用

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東森購物6月年中慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物網推出「集合啦！夏日森友會」年中好康優惠，貼心整理精打細算5攻略，更可加購超人氣刮刮卡，張張有獎，還有機會把現代汽車開回家！（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物6月年中慶邁入最激戰，電視購物消費回饋東森幣20%，購物網推出「集合啦！夏日森友會」好康優惠，消費滿3,000送300，更可抽人氣遊戲主機Switch，另整理出5大省錢攻略，讓消費者買得精打細算。此外，6月下旬Apple Pay功能正式啟用上線，提供更便利的行動支付，且首付送東森幣再抽Apple Watch。

年中慶期間，東森購物推出多項優惠，大手筆祭出總計市值高達1,650萬元、超過10,000個獎項，至7月底前，凡於全通路消費不限金額任1筆訂單，即可以199元加購「年中刮好運、雙重好禮送」刮刮卡，重張張有獎、刮開享好禮，最高可獲得東森幣20,000元、東森自然美NB-1晶鑽組或德國雙人牌鍋具等16項超值好禮，另憑刮刮卡序號上網登錄，還可登錄抽現代汽車 （Hyundai）Elantra。此外也曝光5大攻略，教你怎麼買才能賺到更多好康回饋。

攻略1：電視購物東森幣回饋20%
至7月底為止，於東森購物旗下電視購物消費，即回饋東森幣20%。
攻略2：夏日森友會滿3,000送300
至7/1 10:00前，全站消費滿3,000元，登記即送300元折價券。
攻略3：夏日森友會消費登記抽Switch
至7/1 10:00前完成任1筆訂單，不限金額登記抽Switch主機及動物森友會遊戲片。
攻略4：Apple Pay首付贈200東森幣
至7/9 10:00前完成任1筆訂單並首次使用Apple Pay支付，登記送東森幣200枚。
攻略5：Apple Pay十大品牌回饋5%東森幣
至7/9 10:00前於東森購物網購買指定品牌商品，登記回饋發票金額5%東森幣

東森購物6月年中慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物提供可使用Apple Pay結帳付款。

東森購物致力於提供舒適便利的購物體驗，讓行動支付更便捷，6月下旬Apple Pay功能正式啟用上線，即日起至7/9 10:00止，會員於東森購物（含APP）消費任1筆訂單、首次使用Apple Pay支付並完成登記，可獲得東森幣200枚，再抽Apple Watch Series 5；東森購物精選APPLE、Panasonic、LG、生活工場、添好運、華陀扶元堂與De Mon等10大品牌，不限金額消費並使用Apple Pay支付，完成登記後即回饋發票金額5%東森幣，最高回饋500枚東森幣，名額有限。

看準夏日宅食經濟，此次也推出多項美味料理，美食館祭出添好運、了凡等米其林人氣商品滿千折百，更獨家推出長榮空廚特選商品，如牛肉麵與咖哩等多款組合，滿足消費者味蕾。而連日高溫，夏日防曬美白更是許多人的保養重點，美妝館主打夏日美妝超殺優惠，眾多人氣品牌如SHISEIDO資生堂安耐曬、理膚寶水、JO MALONE與雅詩蘭黛等美妝爆款，全面3折起。

東森購物6月年中慶（圖／東森購物提供）

▲年中慶期間，添好運、了凡等人氣美食滿千折百、滿2,000折200。

東森購物6月年中慶（圖／東森購物提供）

▲東森購物攜手長榮空廚，開賣超人氣牛肉麵與咖哩商品組合。

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