國旅大爆發！飛離島「偽出國」人氣夯　小尺寸行李箱狂賣破百件

▲看準國內旅遊回溫，東森購物即日起推出線上旅展下殺5折起。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

國內疫情逐步解封後，各大旅遊景點人氣漸回溫，國旅熱潮持續上漲，尤其接下來有端午4天連假，預料將湧現一波出遊潮，網購平台把握機會推出旅遊住宿、玩樂票券、露營用品等各式好康優惠，搶攻國旅大爆發商機。

自6月開始，國內旅遊買氣旺，熱門景點飯店業幾乎全滿房，東森購物看準國內旅遊商機，即日起推出線上旅展下殺5折起，花蓮遠雄悅來大飯店雙人優惠價5,500元，不分平假日升等住2大2小，再送遠雄海洋公園門票2張；精選旅宿住第2晚0元；團車輕鬆玩台灣行1日遊只要199元，另有美食餐券、玩樂票券划算價可搶，滿足消費者外出旅遊的小確幸，又能幫荷包省下一筆。

東森購物表示，因應618年中慶促銷與端午連假將至，旅遊類商品近兩周業績較上月成長2倍，尤其以離島旅遊人氣更特別受青睞，澎湖、金門與綠島等旅遊買氣熱度高居不下，業績成長超過1倍。

不能出國的日子，不少人安排到離島來一趟「偽出國」體驗，讓心情解悶一下，當然，規劃島內小旅行的也很多，這樣的風氣竟意外炒熱行李箱買氣，遠傳friDay購物發現，有別於以往以28～30吋大型行李箱的需求，近一個月以18～20吋小行李箱佔7成訂單最多，6月上半個月更創下兩週賣破百件。

▲Turbo Tent8人帳篷露營全套組第3代，配有邊片、前門片及有抗UV+全新遮光BlackOut技術，加上超夯配色乾隆黃及莫蘭迪灰，特價26,800元。（圖／momo購物網提供）

另外，還有一批人則是選擇從事露營這樣的戶外休閒活動，在後疫情時期讓自己走入大自然透透氣。momo根據消費觀察，近期受防疫新生活運動影響，越來越多民眾跟著「露」坑，帶動站上戶外休閒商品新客數較去年同期成長5成。而新手首露必備5大用品，包含帳篷、睡袋、充氣床墊、摺疊桌椅與爐具，6/22、6/23兩天站上特別推出「露營野餐日」，集結超過500個以上戶外休閒品牌祭出3折起優惠，再加碼指定品牌刷momo卡享10%回饋、滿額登記抽防水野餐墊及震動按摩槍等好康。預估買氣較平日成長破5倍。