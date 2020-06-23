萬應妹陳菊黨外黑白照曝　施明德挺掌「待廢院」：她能領會自己就是透明人

▲施明德今在臉書PO出和陳菊的黑白合照，兩人身後牆上貼有「黨外大團結，人權大開花」的10個大字。（圖／翻攝施明德臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

總統府22日公布監察院人事提名名單，由總統府前秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員。對此，民進黨前主席施明德今天（23日）發出千字文，提醒陳莫忘初衷，「人生總有謝幕的一天，這個工作站也許是妳一生的終點站，願妳全力以赴，實現為人權奮戰的初衷！」

「勿忘初衷——對陳菊的公開鞭策。」施明德今在臉書PO出和陳菊往日的黑白合照，兩人身後牆上貼有「黨外大團結，人權大開花」的10個大字。他說，監察院被視為盲腸般的夕陽機構已經多年，喊廢、要廢的聲浪一直存在，它就是能夠苟延殘喘迄今；從報紙上知道陳菊將被送進這所待廢院，心中第一個反應是有點意外。

施明德表示，多年來，陳菊常自稱是「黨外小妹」，確實也真是，「當年我才出獄就認識她，她就是一個『萬應妹』。沒有自己的願望，事事配合黨外頭頭們的需求，還全力以赴。」

施明德指出，派任陳菊擔任美麗島高雄服務處副主任，就是希望她離開台北到高雄蹲點，從努力做自己再出發；她一生的轉折也以高雄做起點，她對弱勢者的關懷和治理城市的能力也從那裡放射，而不是她的故鄉宜蘭也不是台北。

▼陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員。（圖／翻攝陳菊臉書）

施明德說，名滿天下謗亦隨之，這是人類歷史常態，「然而，我一直注視著所有指控是否屬實。我發現幾乎所有指責都是政治性的空砲彈，動機和目的都是顏色之罪，包括日前監察院對高雄市政府的糾正案，也是馬派與蔡派的決鬥，與是非對錯關係很少。」

「監察委員自塗藍綠，就是自甘淪為御林軍，就是折腰，就是墮落。」施明德寫道，像陳菊這樣從戒嚴時期就在黑暗的政治裡奮鬥的人，能領會自己就是「透明人」，任何污點都逃不過掌權者和對手的法律的制裁，「她有一定的自我要求，否則她不可能存活迄今。」

施明德指出，「我注意到，陳菊會接受這個職務應該和『國家人權委員會』有關？蔡英文把該委員會移到監察院是一種活化監察院的努力，讓它從糾舉政府官員的工作延伸到落實人權的立國精神。」

▼施明德籲陳菊莫忘初衷。（圖／資料照／記者林銘翰攝）

施明德說，美麗島政團的成立就是在獨裁者踐踏著人權的時代高舉人權，當時被國民黨政權視為「黑拳幫」，大肆醜化最後逮捕入獄，「當時我們就界定人權應包含『政治人權、經濟人權、社會人權』，陳菊就是工作者之一。」他表示，現在知道陳菊將出任國家人權委員會主委，想提醒她的是：

「勿忘初衷！」

人生總有謝幕的一天，這個工作站也許是妳一生的終點站，願妳全力以赴，實現為人權奮戰的初衷！請記住，捍衛人民的基本人權，自古以來都是在對抗皇權的，都是在對抗政府的公權力，包括對抗總統的不當行使職權；而且還要永遠要求自己跟受害人民站在一起，而不是配合公權力蹂躪人民，更不可以做公權力的幫凶。

我認為妳是當今最適合擔任這個職位的人選之一，願妳不辱使命。

此時此刻，我也想對在野黨的朋友們表示些許盼望。從政如果只站在黨派立場，追求當選、執政權，忘了是非、原則、公義、價值，人只會像蜉蝣一般，不會在歷史長河中留下點點微光……。

面對陳水扁一家的貪婪，我甘冒被民進黨老友們的潑糞式毀謗羞辱，起而領導反貪腐的紅衫軍，展現了台灣人民公義的一面。迄今讓已掌權四年多的民進黨籍總統蔡英文，仍不敢無條件特赦陳水扁，以免觸怒公義及眾生。聯合國反貪腐公約早已定示：貪腐是侵犯人權的犯行。

面對昔日的大軍頭郝柏村的往生，做為一個曾經受過折磨的反抗者，我心平氣和地稱讚他在歷史重要轉折處，做出了對國家與人民有利的反應……。

汚辱對手是容易的，卻常常是不義的，更是作踐自己。

沒有證據的攻訐對手，是在撕裂國家社會，不是紳士淑女應有的高尚行為。

請你們提出對陳菊的要求、期許並要求她承諾，做為她就任後監督她，評判她的標準吧。

台灣已被謾罵、攻擊、醜化、賤聲鄙語淹沒了……。每天上網看到的幾乎都是這些……。這，像個人住的國度嗎？至少這不是我為之犧牲、奮鬥、受苦受難所想望的國家社會……。

我年輕的時候，還常常有人會說：政治是良心的事業，奉獻的工程。

現在呢？

我問的對象是所有從政或想從政的人士，不分顏色。