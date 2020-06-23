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提名黃健庭是審薦小組失職？　監委喊冤：我嚇一跳！名單上沒他

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▲▼黃健庭將於立法院召開記者會，說明監察院副院長提名爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃健庭。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

監察院人事案掀起藍綠反彈，尤其前台東縣長黃健庭獲提名出任副院長更是引發爭議，外界將矛頭指向推薦小組。不過，推薦小組成員之一的監委張富美澄清，名單送出時沒有黃健庭，當下聽到黃健庭被提名為副院長時，「我是嚇一跳」。

張富美22日接受政論節目連線專訪時表示，他們2月18日正式被聘請為審薦小組成員，只負責審查，並推薦27位監委名單，院長、副院長的挑選是總統的職權，「我們根本不能碰，所以就是很大的誤會」。

對於黃健庭是否曾出現在27位監委名單上，張富美指出，「沒有」，審薦小組有三大箱的資料，裡面有128個人的資料，第一次挑了一些之後，也送出去查看看，有沒有其他壞的紀錄，並分階段分幾次來審查。

對於黃健庭不在27位監委名單，卻聽到副院長是提名黃健庭，其當下的感想是什麼？張富美直言，「我是嚇一跳」，因為當初有小道消息說，可能會找一位現任監委當副院長，當初也有聽到蔡崇義呼聲很高，蔡崇義是檢察官出身，風評很好，任內不到三年，表現不錯。

張富美還說，當初蔡崇義名字在報紙上曝光後，聽說檢調系統有很多人不滿，認為蔡崇義不夠資深、不能去當副院長，但她覺得蔡崇義有幾年的監委職責和經驗，會是一位很好的副院長，可以協助院長，「所以黃健庭的話，我當初完全不知道他有被考慮」。

針對提名黃健庭引發的爭議，蔡英文22日強調，會擔起責任，責無旁貸，持續檢討改進，而監察院應該是跨越黨派藩籬、共同實現政府良好治理的地方，「因此，我決定兩席缺額暫不補實，留待未來有適當時機，再進行提名。」

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