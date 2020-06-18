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川普趁「中美高官會談」之際　簽署維吾爾人權法案

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▲川普,TRUMP。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

在美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪會談之際，美國總統川普今天正式簽署維吾爾人權法案。法案允許行政部門制裁壓迫維吾爾族穆斯林的中國官員。

美國聯邦參議院及眾議院上個月在跨黨派支持下，分別通過「2020年維吾爾人權政策法案」（Uyghur Human Rights Policy Act of 2020），內容是允許制裁應為鎮壓中國新疆省維吾爾及其他穆斯林族群負責的官員。聯合國估計超過100萬名穆斯林受困於當地拘留營。

法案在8日送出美國國會後，川普今天正式簽署這項法案。

▲▼2018年6月14日楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧（左）。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年6月14日楊潔篪（左）曾在北京會見美國國務卿蓬佩奧。（圖／達志影像／美聯社）

由於蓬佩奧（Mike Pompeo）與楊潔篪正在夏威夷珍珠港旁的希卡姆（Hickam）空軍基地會談，川普在簽署日到期前一天即簽署這項法案，讓外界好奇蓬佩奧與楊潔篪的兩人的會談結果與氣氛是否不如預期。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述國務院不具名高階官員指出，美方希望從北京方面獲得更多關於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的訊息，並提醒北京對香港的承諾，擔憂香港自治受到損害。此外，美中貿易協議與台灣議題，都是蓬佩奧打算提出討論的議題。

法案上路後，美國總統須在法案生效180天內及往後至少每年，點名及制裁負責虐待、不人道對待或長期監禁維族人的中國官員。可動用制裁手段包含凍結被點名人士在美資產、拒絕入境美國、拒發或取消簽證等。

此外，法案也要求總統譴責中國虐待維族行徑，並敦促北京立即關閉集中營；國務卿則須向國會提交報告，詳述新疆維吾爾自治區人權侵犯狀況。

美國國務院在2019年國際宗教自由報告中指出，美國政府估計有超過100萬名維吾爾族、哈薩克族、回族及其他穆斯林少數民族成員，被中國政府監禁在特別建造的新疆集中營。這些人只因為自身宗教信仰與種族就「被消失」，或遭到政治洗腦、身心虐待等。

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