川普簽署維吾爾人權法案　陸外交部：一切後果由美方承擔！

▲美國總統川普17日正式簽署維吾爾人權法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

在美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪會談之際，美國總統川普17日正式簽署維吾爾人權法案，制裁涉及打壓維吾爾族人士的中國官員。對此，中國外交部嚴正警告，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

中國外交部網站6月18日發表聲明稱，這一所謂法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

聲明指出，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題；新疆曾經深受極端主義、暴恐分裂活動之害，人民生命和財產安全受到嚴重威脅，新疆堅持標本兼治，打擊與預防相結合，採取的一系列舉措不僅符合中國法律，也是中國落實國際社會反恐和去極端化倡議，包括落實《聯合國全球反恐戰略》和《防止暴力極端主義行動計畫》的具體步驟和體現。

「過去3年多來，新疆沒有發生一起暴恐案件，民族平等團結，宗教和睦和順，人民生活安定祥和；國際社會對中國政府治疆政策普遍予以積極評價。」聲明表示，美方上述所謂法案罔顧事實、顛倒是非，試圖把新疆的反恐、反分裂和去極端化舉措汙名化，在反恐問題上赤裸裸地搞雙重標準，進一步暴露了美方損害中國主權、安全，挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的險惡用心。

聲明正告，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「我們再次奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政。否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。」

美國國務院一名高層表示，蓬佩奧與楊潔篪的會面在當地時間17日早上9時於珍珠港的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）舉行，副國務卿比根（Stephen Biegun）也有出席 。外界估計雙方會討論美中貿易、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、中國推出港版國安法等問題。

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