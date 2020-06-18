　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

川普簽署維吾爾人權法案　陸外交部：一切後果由美方承擔！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲圖為川普3月在北卡羅來納州夏洛特的造勢現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普17日正式簽署維吾爾人權法案。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

在美國國務卿蓬佩奧與中共中央政治局委員楊潔篪會談之際，美國總統川普17日正式簽署維吾爾人權法案，制裁涉及打壓維吾爾族人士的中國官員。對此，中國外交部嚴正警告，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。

中國外交部網站6月18日發表聲明稱，這一所謂法案蓄意詆毀中國新疆的人權狀況，惡毒攻擊中國政府治疆政策，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政。

聲明指出，涉疆問題根本不是人權、民族、宗教問題，而是反暴恐和反分裂問題；新疆曾經深受極端主義、暴恐分裂活動之害，人民生命和財產安全受到嚴重威脅，新疆堅持標本兼治，打擊與預防相結合，採取的一系列舉措不僅符合中國法律，也是中國落實國際社會反恐和去極端化倡議，包括落實《聯合國全球反恐戰略》和《防止暴力極端主義行動計畫》的具體步驟和體現。

「過去3年多來，新疆沒有發生一起暴恐案件，民族平等團結，宗教和睦和順，人民生活安定祥和；國際社會對中國政府治疆政策普遍予以積極評價。」聲明表示，美方上述所謂法案罔顧事實、顛倒是非，試圖把新疆的反恐、反分裂和去極端化舉措汙名化，在反恐問題上赤裸裸地搞雙重標準，進一步暴露了美方損害中國主權、安全，挑撥中國民族關係、破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展壯大的險惡用心。

聲明正告，新疆事務純屬中國內政，不容任何外國干涉，中國政府和人民捍衛國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，「我們再次奉勸美方立即糾正錯誤，停止利用上述涉疆法案損害中國利益、干涉中國內政。否則，中方必將堅決反制，由此產生的一切後果必須完全由美方承擔。」

美國國務院一名高層表示，蓬佩奧與楊潔篪的會面在當地時間17日早上9時於珍珠港的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）舉行，副國務卿比根（Stephen Biegun）也有出席 。外界估計雙方會討論美中貿易、新型冠狀病毒（COVID-19）疫情、中國推出港版國安法等問題。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
隋棠揭女童長期遭侵犯！槓上屏縣府　潘孟安怒回應了
一定開罰！「孟加拉郭董」夫妻染新冠肺炎返台　中市府改口了　
罕見！桃園7連霸議員賄選判無罪　但仍「當選無效確定」
快訊／全國第一個！　這縣市紓困每人可領「500元現金」
快訊／「韓國瑜親信」角逐市長補選！　今領表登記
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

人行易綱：上海可在人民幣自由兌換等方面先行先試

北京風險上調至二級！　密切接觸者嚴管「1天2次核酸檢測」

7歲女童看診被發現染菜花！　她委屈哭訴：每晚被爺爺脫下褲子...

中印邊界衝突加劇！　趙立堅強調「形勢穩定、可控」

陸官媒：楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷會面「同意落實雙方元首達成的共識」

川普簽署維吾爾人權法案　陸外交部：一切後果由美方承擔！

嗜賭求快錢！5嫌劫持中國第6富豪　警曝做案細節：已預謀數月

繼續禁止陸生、陸配子女返台 國台辦這樣回應

中非抗疫峰會習近平釋好康！　「特邀嘉賓」譚德塞讚：加強了全球團結

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

0負評民宿老闆砸車！慘被1星灌爆　鄰居力挺：車主一家才是路霸惡鄰

解送途中「嫌犯藥癮發作哀號」　高雄警加速行駛釀飛天警車插曲

白敬亭收到「佩佩豬手錶」憤而離場　怒喊王嘉爾沒攔他「怎麼回事」XD

24年努力！台灣告別口蹄疫　蔡英文：為台灣豬豬打開市場

小甜甜急求書偉幫她　難為情：手指頭伸進去弄一弄就好

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

人行易綱：上海可在人民幣自由兌換等方面先行先試

北京風險上調至二級！　密切接觸者嚴管「1天2次核酸檢測」

7歲女童看診被發現染菜花！　她委屈哭訴：每晚被爺爺脫下褲子...

中印邊界衝突加劇！　趙立堅強調「形勢穩定、可控」

陸官媒：楊潔篪與蓬佩奧在夏威夷會面「同意落實雙方元首達成的共識」

川普簽署維吾爾人權法案　陸外交部：一切後果由美方承擔！

嗜賭求快錢！5嫌劫持中國第6富豪　警曝做案細節：已預謀數月

繼續禁止陸生、陸配子女返台 國台辦這樣回應

中非抗疫峰會習近平釋好康！　「特邀嘉賓」譚德塞讚：加強了全球團結

中和高壓電塔爆炸！「火光＋石頭」四射　路邊19輛車＋店家玻璃全碎…

楊潔篪跟蓬佩奧「提到台灣」　要美國恪守「一個中國」原則

快訊／副院長陳其邁的最後一次院會...蘇貞昌為這場晨會向他致謝！

居家慶生趴的超～cute部署！名模林可彤備歡樂多多5招　小孩瘋狂大人放空超歡喜

裕隆汽車啟動轉型「爭取多元客戶」！新店裕隆城商場預計2021年開幕

北極星1B期腦癌臨床獲FDA、TFDA核准　啟動收錄病患

黃光芹槓上蔡壁如！怒轟：民眾黨有她一天　加速滅亡

威力彩衝8.5億今年新高！　花800元聰明包牌拚當億萬富翁

威力彩衝8.5億「頭獎機率=被雷劈36次」　閃電洩天機...專家曝真相

態度軟化？霍華德澄清「沒勸人罷賽」　湖人不確定布萊德利是否會打

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

大陸熱門新聞

餐廳5位員工全中鏢！老闆：顧客快去篩檢

年輕妹出差后莫名其妙怀孕了！竟是…

小明父母齊聚疾管署、政院下跪陳情

解放軍死傷未知　胡錫進：北京的善意

起床後突然聽不到　醫挖出「一大坨黑色物體」嚇傻

浙江油罐車大爆炸！車內2人確認遇難

6同學3天連環羞辱！16歲少女崩潰墜樓亡

北京本輪疫情「1號病人」解密

獨／北京班機爆滿？他發照片打臉兒科醫

她出差喝酒醉倒...一個月後懷孕傻了

北京今日疫情記者會！網驚見細節嚇歪

9歲女童下腰跌倒…終身癱瘓了！

北京「所有社區」封閉式管理！

陸生、小明何時來台　陸委會說明

更多熱門

相關新聞

波頓曝秘辛　川普怒批「違法」

波頓曝秘辛　川普怒批「違法」

美國前國安顧問波頓（John Bolton）即將出版新書，內容涉及許多總統川普的秘密對話。川普17日接受訪問時表示，波頓的新書已經「違反法律」，他也將面臨聯邦訴訟。

前國會助理涉共諜　2聲押1交保

前國會助理涉共諜　2聲押1交保

波頓新書：川普為連任向習近平求情

波頓新書：川普為連任向習近平求情

美大選民調：川普落後拜登13％

美大選民調：川普落後拜登13％

前國會助理涉共諜案　3嫌遭約談

前國會助理涉共諜案　3嫌遭約談

關鍵字：

新疆人權法案外交部川普

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

郭碧婷「挺6個月大肚」懷孕了！身份證還是單身

慎入！26歲男植髮後頭皮如「長滿蟲卵」

嚇歪！爬山見樹幹壓著「發紺腐爛腳趾」

蝦子染疫確診！「十足目虹彩病毒」侵台　70萬尾蝦隻遭限制移動

《慾罷不能》玩咖情侶檔分手了

信義區正妹跌出長輩　IG找到了

去燒肉吃到飽怎回本？　神人曝三個重點：吃到經理發抖

爸媽搭客運北上打來報平安！女兒下秒接噩耗毛翻

爬山驚見七星劍插地板！網看完毛炸

路邊「2000萬法拉利458」大咖車主是他！

怕小鬼搶飯碗！KID爆鏡頭外玩到翻臉

「鬼峮戀」小鬼首發聲…釣出楊丞琳！

峮峮死會！直擊小鬼「潛入香閨秘戀」

誆買太空梭去少龍的星球！「仙女班」200處女慘淪性奴

沙發睡死！她被貓媽當產檯秒嚇醒

更多

最夯影音

更多
時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏

時尚達人號召30人北車改造街友　把他「變成型男」重拾自信笑顏
李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

李佳穎大口吃甕缸雞好療癒　KID讚她懂吃「拿龍蝦的頭熬湯」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

陳喬恩視訊男友甜喊「寶貝」！　和寵物對話「疊字猛撒嬌」

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

影片曝光！中正紀念堂隨機砍人　老婦菜刀狂揮追擊路人...1女受傷

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

日本爸綁頭巾扮師傅只服務兒子　家庭式10元迴轉壽司鋪限定開張

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面