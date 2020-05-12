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別再動森啦！華碩購機送「4,600元tutorJr/TutorABC線上英語課程」　陪你充電共度防疫時光

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ 華碩防疫。

▲華碩祭出購買指定系列，就贈送線上英語課程、部分機種更加贈1000元超商禮券，要全方位陪消費者度過疫情。（圖／華碩提供，下皆同）

消費中心／綜合報導

防疫期間，你做了什麼？新冠肺炎（COVID-19）蔓延兩個多月，雖然台灣疫情已漸趨緩，但還是有不少居家辦公、遠距學習的需求，想要添購新電腦除了實用及功能考量，當然也不要錯過佛心廠商準備的貼心贈品！不能出門玩樂的時間，有人忙著在家裡「動物森友會」放送一波，有人選擇好好「充實」自己，讓各種不用出門的線上課程詢問度爆高。華碩陪伴消費者一起居家對抗疫情，即日起到5月31日只要購機登錄就贈送市價4,600元的tutorJr或TutorABC線上英語課程，指定機種更加贈1000元超商商品禮券，最高可享價值5,600元好禮，趁這段時間好好沉潛充電學習，未來更可迎戰種種挑戰。

「防疫大作戰，華碩挺你」活動由華碩與Intel攜手合作，為防疫期間有電腦購買需求的消費者推出實質回饋，即日起到5月31日，只要購買搭載Intel處理器全系列ASUS桌上型電腦 (限S340MF/S640MB/S641/S340MC系列)、 ASUS 筆電、ROG 筆電、All-in-One電腦，到官網登錄即送TutorABC/tutorJr線上英語課程，讓你即使因為疫情不能出門，也能在線上跟真人對話，一解不能出門的煩悶。此外，購買指定機種再加送1000元超商商品禮券，全方位照顧到消費者生活學習需求。

▲▼

▲ASUS桌上型S340MF除了體積小不佔空間、大螢幕不傷眼外，也很適合親子一起使用做線上互動學習。

在這次的指定機種四個系列，除了都搭載著 Intel處理器外，每個系列都有屬於自己的特色供消費者能依照自己需求選購。ASUS桌上型電腦系列（S340MF/S640MB/S641）最高搭載第九代 Intel® Core™ i&處理器、32GB記憶體以及NVIDIA® GeForce®1660獨立顯示卡，還支援4K UHD顯示器，以S340MF為例比起上一代主機體積減少30%，搭配時尚絕美外型&超大螢幕，對於居家防疫期間，親子共學是非常好的幫手。

在這個雙螢幕當道的年代，ZenBook Duo雙螢幕筆電UX481同時運用兩個螢幕查找資料、對照數據、即時通訊等，省下切換視窗的等待時間，大大提升工作效率；最高搭載第10代 Intel® Core™ i7處理器和NVIDIA® GeForce® MX250顯示卡，以及16GB記憶體、1TB PCIe® 3.0 x4固態硬碟(SSD)，並配備顛覆業界連接能力的Intel® Wi-Fi 6 (Gig+)，將多工處理與無線速度推向全新層次。擁有14吋機身的ASUS ZenBook Duo採用FHD(1920X1080)四面窄邊框螢幕設計，螢幕佔比高達90%，讓使用者擁有極小機身下的最大螢幕享受，而俐落線條勾勒時尚外觀，也儼然成為時尚人必選機種。

ROG電競筆電系列（GX701/GX531/GX502/GU502/Scar/Hero機種），則是最高搭載第9代 Intel® Core™ i7-9750H處理器與NVIDIA® GeForce® RTX 2070顯示卡，可說是所有Gamer追求的極致配備，就算是FPS射擊遊戲也不會卡頓、延遲，輕鬆找到對手的位置，再加上筆電走到哪玩到哪的特性，想要成為電競專家？ASUS讓宅戰力瞬間突破天際！

▲▼ 華碩防疫2。

▼ROG電競筆電系列性能強悍，走到哪玩到哪絕對是每個Gamer的夢想。

▲▼ 華碩防疫。

ZenAIO系列（Z272SD/ZN242GD）採用無縫一體式結構，將系統組件都組裝在底座內，搭配上超薄顯示器，完美展現美學、實用集一身的代表。在性能方面，搭載Intel® Core™ i7處理器以及NVIDIA® GeForce® GTX 1050，不管是繪圖製作、影片編輯都能十分順暢，適合追求科技與美感兼具的消費者使用。

此外，想要到實體通路體驗電腦性能的消費者，也完全不需要擔心，全台華碩皇家俱樂部每日定期消毒現場環境及機台，人員定時體溫量測維護顧客的建康，並提供酒精給顧客洗手消毒，防疫細節做好做滿，也可以透過多元的線上購物、文字客服，減少外出風險，讓華碩全系列神隊友陪你在家度過最舒適的防疫時光。

►華碩陪你度防疫 詳細活動辦法點此

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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