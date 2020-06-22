外交高層：大陸海警連70天闖入釣魚台海域　江啟臣為何不吭聲？

▲國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

日本針對釣魚台列嶼的改名案，國民黨主席江啟臣22日則邀請總統蔡英文出海捍衛主權。對此，外交高層人士指出，釣魚台風波根究原因，是對岸海警船已連續70天闖入附近水域，江啟臣卻未曾吭過一聲，「令人不禁懷疑，國民黨是否要在東海議題上，與北京站在相同立場」。

日本石垣市議會22日通過將釣魚台列嶼改名案，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」。對此，江啟臣和國民黨團稍早共同召開記者會時表示，將邀請總蔡英文出海捍衛釣魚台主權。

對於江啟臣的邀請，外交高層人士表示，釣魚台改名風波根究原因，就是對岸海警船頻繁入侵釣魚台水域驅趕作業漁民而起，但至今研究國際政治出身的江啟臣，以及他領導的國民黨卻未曾吭過一聲。

外交人士指出，根據公開資訊的統計，截止今天為止，對岸海警船已經連續70天闖入相關水域，而國民黨一聲不響至今也有70天，令人不禁懷疑，國民黨是否要在東海議題上，與北京站在相同立場，甚至意在造成台灣聯手對岸造成區域問題的印象。

對於日本提出釣魚台更名的主要原因，日本石垣市長中山義隆先前就有明確表示，石垣市議會於2018年6月已決議變更地籍名稱但未執行，近因大陸公務船頻繁進出釣魚台領海海域並驅離日本漁船，去年約30起，今年初至6月15日間，已達10起，引發當地民眾強烈反彈，故舊案重提，據以反制。

外交人士表示，5月14日到7月31日對岸正在進行軍演，不少科目都與奪島、反介入有關，分析家認為，這些動作不僅瞄準台灣，同時也針對釣魚台列島、南海諸島，而在這個高度敏感時機，對岸海警船連日騷擾釣魚台水域，進而導致石原市議會反彈改名。

另一方面，中山義隆日前也透過個人推特發文強調，改名不是為了主張群島主權，包括宜蘭改名是彼此的內部事務，他們不會抗議；同時他還在貼文中，附上日本與中華民國的國旗。

▼江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



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