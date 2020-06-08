安卓用戶搶先試用　LINE Labs推「無聲訊息」傳送功能

▲LINE Labs測試「無聲訊息」新功能。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE最近又在實驗新功能，這次推出的是「無聲訊息」，也就是無論接收訊息的用戶是否開啟LINE通知提醒，傳送訊息的用戶都可以選擇發送「無聲訊息」，以避免不小心打擾到對方，只是目前新功能還在實驗測試階段，而且僅限Android搶先試用。

「LINE Labs」作為LINE聊天室的功能實驗室，最近又在悄悄測試新功能「無聲訊息」，主要是傳送訊息的用戶擔心打擾到對方的時候，可以選擇發送靜音狀態的「無聲訊息」，特別適合在半夜發送訊息，或是知曉接收對象正在會議中的時候使用。

▲LINE「無聲訊息」目前僅限Android用戶搶先試用。（圖／翻攝LINE）

目前「無聲訊息」屬於實驗測試階段，而且僅限Android用戶搶先試用，用戶可以先將版本升級至最新的10.9.2系統版本，然後在LINE主頁面點選右上角「齒輪」圖標，進入設定選單，往下滑於基本設定區塊找到「LINE Labs」點選進入，接著把「無聲訊息」功能設定為勾選即可。

此外，LINE功能說明，「無聲訊息」功能可在不發出提醒的狀態下傳送訊息，但僅適用在傳送文字、照片、影片及貼圖的狀態，並請用戶在開啟該設定後，請長按對話框旁的傳送鍵，就可以選擇以無聲的方式傳送訊息。

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