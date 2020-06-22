「勇鷹」首飛日…共機又來了！　6月第8度擾台

▲勇鷹今日在清泉崗試飛。（圖／讀者提供）

政治中心／綜合報導

共機近期頻繁進入我國台灣防空識別區，21日才闖西南空域，22日中午再度出現，這已經是6月第8度擾台，空軍照例廣播驅離。

國機國造、首架「勇鷹」新式高教機於去年9月出廠後，日前已完成動態、靜態測試，22日上午在台中清泉崗機場正式公開亮相執行首飛，總統蔡英文也親自到場視導，見證歷史性一刻。然而，在「勇鷹」首飛日這天，美國海軍一架EP-3E電偵機，從巴士海峽進入我防空別識區西南角，一度往台灣海峽飛來，又左轉往海南島飛去，而共機中午再度出現西南空域，時間點相當敏感。

根據國防部公開紀錄，共軍截至今年目前為止，已15度出動軍機擾台，分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）、6月22日。