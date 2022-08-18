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Netflix廣告版低價方案將限制「2大功能」！iOS程式碼曝　恐無法離線觀看

▲▼用Netflix追劇是現今許多家庭的生活樂趣。（圖／載自pixabay）

▲Netflix可能將限制「有廣告版」訂閱方案中的兩項功能。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳珍儀／綜合報導

先前曾有消息指出，Netflix為提升用戶數，將有意在年底推出平價的「有廣告版」訂閱方案。不過據彭博社報導指出，研究人員在蘋果iOS版內部應用程式代碼發現，Netflix可能將限制「有廣告版」訂閱方案中的兩項功能。

Netflix目前提供影片下載功能給所有用戶，不過開發人員Steve Moser發現，蘋果iOS版的應用程式文字顯示，「除了帶有廣告的Netflix之外，所有訂閱方案都提供下載」，意味廣告版用戶將無法下載影片在離線時觀看。此外，代碼也顯示，廣告版用戶與一般串流媒體一樣，將無法跳過廣告。

Netflix近期面臨營運難關，根據2022 年第二季度財報電話會議共享的數據，儘管收入同比增長9%，但 Netflix本季在美國和加拿大失去了130萬用戶。Netflix 也一直在提高價格，這導致一些客戶直接取消訂閱。

Netflix 將其訂戶流失歸咎於智慧電視的應用、帳戶共享和競爭，並表示為了繼續提高收入增長，價格較低的有廣告版本正在開發中，並將於2023年初推出，預計低價版本能吸引過曲流失的用戶。

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關鍵字：

Netflix廣告版低價方案iOS程式碼

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