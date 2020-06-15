「史上功能最豐富」軟體升級　iOS 14爆料重點整理

▲WWDC 2020。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／綜合報導

Apple即將於台灣時間6/23凌晨1點舉辦線上蘋果開發者大會（WWDC），每年WWDC中最受關注的莫過於iOS、iPadOS等在內的作業系統更新；這次Apple將公佈的iOS 14作業系統被外媒認為是「蘋果史上功能最豐富」的軟體升級之一。

iOS 14新功能：

雖然許多人都相當期待iOS 14能夠支援通話錄音的功能，不過先前已有報導證實，這項功能僅提供給內部人員使用，並不會提供給一般用戶使用。

至於在其他功能方面，外傳iOS 14將新增：

．主螢幕自定義智慧動態背景

．輔助功能多了觸控輔助

．離線語音助理Siri

．健身應用升級

．iMessage多了「收回」功能和「@」功能

．Safari多了翻譯功能

．AR地圖

．AR模式和位置​​觸發器

．Apple Watch的血氧檢測儀

另外，像是頁面當中將有可能會加入Widget（小工具）功能，讓App直接變成頁面上實用的小工具等，也是有可能的改變。

而在各產品的使用搭配上，外傳WWDC當中可能會推出可兼容於iPhone、iPad、Apple TV、Apple Watch的健身App；如果已經使用Apple Watch的用戶一定會知道手錶的「體能訓練」功能，而現在傳出這項功能將會擴及到其他蘋果產品中，也就是在iPhone、iPad、Apple TV上播放體能訓練步驟，使用者在進行體能訓練時，將可藉由Apple Watch做為運動數據的追蹤工具。

另外，對於消費者來說最有感的新功能，有可能就是瀏覽器的「整頁翻譯」功能；目前這項功能在Google Chrome可提供，不過外傳Apple的Safari瀏覽器在這次的更新當中，有可能也加入整頁翻譯功能。

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