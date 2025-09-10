一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會正式落幕，iPhone 17全系列及新成員「Air」全部亮相，今年最低售價不變的狀況下全系列皆沒漲價，但因為容量從256G起跳，被網友譽為「另類降價」，而在整個發表會後，所有網友一致點名今年CP值最高的手機非「iPhone 17」莫屬，認為很久沒換機的果粉可以入手這支CP值超高的新機。

▼iPhone 17在今年被網友點名CP值最高。（圖／蘋果官網）



今年秋季發表會iPhone 17系列皆數亮相，除了這次才登場的Air無從比較外，不少果粉也開始討論今年「最有感」的新機是哪隻，值得注意的是，今年受到關稅衝擊影響，不少分析師普遍認為iPhone 17系列會全部漲價，但反而在結果公佈後，所有機型最低容量皆從256G開始販售，而價格則與去年的iPhone 16 128G相同，被視為「另類降價」。

在這次規格上，不少網友都認為iPhone 17儘管是最低階手機，但在這一代並沒有特別出色的表現看來，價格硬生生僅從29,990元起，且不管在顯示器、相機鏡頭都只有微幅弱化，因此從CP值上考量超級香，如果已經有很長一段時間沒換手機的果粉，建議購買iPhone 17進化到AI機種即可。

果粉就表示，「這代無印版本真的香」、「今年價格加上容量，真的買17就好」、「除了顏色比較『繽紛』外，真的找不太到什麼缺點」。