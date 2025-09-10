　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

記者蘇晟彥／台北報導

蘋果秋季發表會正式落幕，iPhone 17全系列及新成員「Air」全部亮相，今年最低售價不變的狀況下全系列皆沒漲價，但因為容量從256G起跳，被網友譽為「另類降價」，而在整個發表會後，所有網友一致點名今年CP值最高的手機非「iPhone 17」莫屬，認為很久沒換機的果粉可以入手這支CP值超高的新機。

【延伸閱讀】

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

▼iPhone 17在今年被網友點名CP值最高。（圖／蘋果官網）

▲▼ 。（圖／APPLE）

今年秋季發表會iPhone 17系列皆數亮相，除了這次才登場的Air無從比較外，不少果粉也開始討論今年「最有感」的新機是哪隻，值得注意的是，今年受到關稅衝擊影響，不少分析師普遍認為iPhone 17系列會全部漲價，但反而在結果公佈後，所有機型最低容量皆從256G開始販售，而價格則與去年的iPhone 16 128G相同，被視為「另類降價」。

在這次規格上，不少網友都認為iPhone 17儘管是最低階手機，但在這一代並沒有特別出色的表現看來，價格硬生生僅從29,990元起，且不管在顯示器、相機鏡頭都只有微幅弱化，因此從CP值上考量超級香，如果已經有很長一段時間沒換手機的果粉，建議購買iPhone 17進化到AI機種即可。

果粉就表示，「這代無印版本真的香」、「今年價格加上容量，真的買17就好」、「除了顏色比較『繽紛』外，真的找不太到什麼缺點」。

▲▼ iPhone17規格 。（製圖／記者吳立言、蘇晟彥）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
539 2 4452 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
興達電廠爆炸噴火球！台電道歉了
卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令
LINE AI新功能「網疑對話恐外流」　官方態度曖昧回覆

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

iPhone 17 Pro全新配色曝光　宇宙橙、藏藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【E人的見面儀式】朋友出場變身列車 邊跑邊大叫：上車啊XD

超派鐵拳揍Toyz願賠50萬遭拒　超哥怒：判我100年好不好

一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

iPhone 17 Pro全新配色曝光　宇宙橙、藏藍色成焦點

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發　平價入門到專業探險一次滿足

快訊／iPhone新成員「Air」亮相　5.6mm厚度單鏡頭設計、僅支援eSIM

AirPods Pro3打頭陣！蘋果秋季發表會第一發「電量大增強」

LIVE／蘋果新品發表會凌晨1點登場　iPhone 17、Apple Watch亮相

西北雨！　午後下最大

一圖看懂iPhone17規格！果粉點名「這隻」CP值爆表：不用換Pro

iPhone 17 Pro宇宙橙慘淪迷因　台網惡搞「貨運橘」：你先買

iPhone17發表會亮點一次看！新成員Air登場、全系列「另類降價」

興達電廠爆炸　6里長包圍林欽榮！怒嗆台電停機「不排除圍廠」

期待落空！蘋果聚焦iPhone與穿戴新品　AI缺席發表會

外星人來地球？美退役空軍國會公開目擊「三角飛行物」從基地起飛

快訊／iPhone 17系列價格出爐　容量大提升網嗨：「另類降價」

哈瑪斯4大領袖傳卡達開會遭斬首　以軍戰機「審判日」空襲一次全殲

借錢超簡單！中國逾2500萬人靠網貸過日子　還款壓力爆

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

3C家電熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17 Pro全新配色曝光

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

快訊／蘋果發表會倒數！Apple Store官網提前關閉

新一代AirPods Pro 3正式登場

一圖看懂iPhone17規格！

快訊／iPhone新成員「Air」亮相

iPhone17發表會亮點一次看！

iPhone 17電池容量大升級！　發表會前先曝光

Apple Watch SE 3／Ultra 3齊發

iPhone 17 Pro宇宙橘慘淪迷因貨運橘

Pixel 10又出包！爆無法配對1款智慧錶

iPhone 17明凌晨登場　還有2新品曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

LIVE／蘋果發表會凌晨1點登場　iPhone 17亮相

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17 Pro全新配色曝光

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

iPhone 17要來了！4款舊機明起恐全面下架

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

LINE「13款免費貼圖」限時下載！

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

基隆百年老店要歇業了！老闆曝退休原因

即／卡達首都遭轟炸　美國大使館發就地避難令

李多慧哭了！喊話母「乾脆住在台灣吧」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

韭菜翻車！世紀民生連拉4根漲停後急殺　爆1030.35萬元違約交割

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面