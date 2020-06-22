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上帝金戒指在眼前！他登玉山拍下「全台最高日環食」樂翻：真的幸運

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▲▼ 。（圖／翻攝自粉絲團）

▲醫師在玉山山頂拍下日環食奇景。（圖／翻攝自粉絲團）

記者林妤柔／採訪報導

昨日全民瘋看日環食，天氣炎熱也要撐傘親眼目睹奇景。台灣高山醫學權威王士豪分享自己剛好攀爬「台灣第一高峰」玉山，而山中雲霧剛好擋住部分光線，讓他們得以用手機拍下全台最高的「上帝的金戒指」，也讓他們直呼真的好幸運！

王士豪在粉絲團《山雲白袍健康顧問有限公司》分享，自己來到海拔3402公尺排雲山莊，本來想要直接走到玉山主峰山頂見證這歷史的一刻，卻因為午後山區對流旺盛，下起午後雷陣雨，快三點時起霧、下雨，他們只好回到排雲山莊看網路直播。

請繼續往下閱讀...

想不到五點多雨停了，太陽一露臉，王士豪立刻拿起眼鏡往外衝，果真看到日環食復圓前尚缺角的一幕，他便飛奔叫家人、夥伴們出來欣賞，而且因為雲霧遮蔽了一些太陽的亮度，所以用手機就可以清楚拍出日環食奇景，也讓他直呼「真的很幸運！」

▲▼ 。（圖／翻攝自粉絲團）

▲因為遇到下雨，只好在排雲山莊裡躲雨。（圖／翻攝自粉絲團）

王士豪指出，還在排雲山莊裡面躲雨的山友們，聽到他們興奮的聲音，也衝出來，一起觀賞奇景，大家也紛紛驚呼連連，讚嘆不已！對此，王士豪開心得寫下「獨樂樂不如眾樂樂，今天，在台灣第一高峰玉山主峰排雲山莊，因為失而復得，讓我們不但沒有缺席這百年一遇日環食天文饗宴，心中更覺得感恩不已！」

事後王士豪表示，這次登山早在三四個月就排定好，發現剛好是日環食就覺得真的很巧，本來很興奮看到奇景，結果遇到下雨心情又跌到谷底，幸好在最後15分鐘後看到，而且雲霧還遮蔽部份陽光，讓他們可以直接用手機照到日環食，這整個過程真的很棒，也很慶幸這次有機會看到195年難得一遇的美景。

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