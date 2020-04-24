　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

登玉山「只穿薄外套」覺得冷...狂call電話！害救援人員疲於奔命　網轟：以為散步喔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

山友在天黑黑求援之實境及慶幸安全下山之喜悅。（翻攝自玉山國家公園臉書／玉管處提供）

▲山友在天黑黑求援之實境及慶幸安全下山之喜悅。（翻攝自玉山國家公園臉書／玉管處提供）

圖文／鏡週刊

近來為減少新冠肺炎（COVID-19）感染風險，民眾盡量避開人潮眾多的室內空間，卻導致戶外景點遊客大增，登高山也成了熱門選項。玉山國家公園臉書就透露，最近天黑「求救電話接不完」，呼籲民眾務必做好準備再上山。

請繼續往下閱讀...

玉山國家公園臉書昨（23日）發文表示，疫情悶不住，許多人想要往上衝，卻沒有做好充分準備，以至於最近天黑求救電話接不完，理由紛紜像是「鞋子壞掉、沒有頭燈、鞋子磨腳、只穿薄外套覺得冷、沒想到下坡路腳很酸、很累走不到…」令人相當傻眼，救援人員更是身心俱疲。

因此，玉山國家公園呼籲民眾登山，無論是高山或郊山，當天往返或是多日行程，背包務必備妥3樣物品：雨衣褲（保暖避免失溫）、頭燈（永遠要有摸黑下山的準備）和手機（地圖和指北針）。

出門前，也要確認，電池和行動電源帶了沒？是否做好高度適應和體能訓練？裝備堪用的程度也要事先測試，例如新買的鞋子要多爬幾次郊山把它穿軟，多年沒穿的鞋子也要注意，貿然穿去登高山，壞在半路上就尷尬了，此外，準備充足的飲水和糧食也是必須的。

不少網友看了發文，怒批這些遊客的求援理由令人很傻眼，心疼救援人員辛勞，紛紛留言表示「三寶登山客」、「看到這些理由……很傻眼……別人應該付出的嗎？出門上山準備好一切啊！薄外套爬山……以為散步喔」、「這些應該要說是遊客不是登山客。」 、「這些求救理由都非常誇張，所有的問題都該自己解決，再累 用爬的也要自己爬到登山口」、「麻煩準備好了再上山……以免害人害己」。

更有許多網友認為，出動救援應該設立收費機制，以免遊客貿然上山，減少救援人員不必要的負擔，「贊成出動救援必須比照道路救援收費，登山強制投保。」、「出動搜救採取低消，依情況往上疊加費用，喝止眾多玉山當郊山的『遊客』！！！」、「仿效國外使用者付費，避免資源被浪費」「救援早就該收費～為啥我們辛苦交的稅金要給這樣使用啊」、「強烈建議政府救援應該要列收費！避免一堆人濫用資源」、「救他們可以，價目表列出來。使用者付費，很合理」、「搜救收費快訂標準出來啦」、「如果上山後不提供搜救，相信大家一定會準備很好」。

除此之外，網友也建議玉山國家公園要求遊客入山前檢查，缺少裝備者應重罰或禁止上山，「建議國家公園列出入園登山應帶裝備及必要之申請，若因缺少裝備或違反規定以致意外或求援，應採取重罰30萬~300萬。」、 「以後繳入園證，同時做裝備檢查吧！不合格就勸退」 。


更多鏡週刊報導
不顧勸阻帶3歲女兒爬玉山　po網挨轟「根本在玩命」
遊客登玉山沿途撒金紙　玉管處傻眼「四處飛超難撿」
【獨家】【口罩之亂1】口罩交流社團發國難財　網友提問慘遭霸凌挨轟

ET快訊
羅志祥私約女星鹹濕對話全曝光！曖昧「我很色幫我舒壓」
瑞德西韋爆臨床失敗　陳時中：不懂WHO為什麼要宣布瞎子摸象狀
羅志祥兄弟爆「早就在追愷樂」！他全知情還幫忙要電話…深夜約會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為海軍聲援打氣！　網推「我，挺海軍！」頭貼特效框

羅志祥把妹只睡4小時？財經作家揭「成功者淫荒祕辛」：難怪我沒錢

和平醫院封院滿17年！林佳龍：「記住血淚教訓」攜手抗疫

SARS疫情17年後重回和平醫院！張上淳曝「抗疫心聲」：民眾沒有之前恐懼了

韓國瑜就是要普篩！陳時中：個人自由「但不可用公務資源」

救形象唯一活路！羅志祥「徹底崩壞」難洗白…鄉民指點：開發疫苗就原諒他

WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗！　陳時中：根本瞎子摸象

呼吸器死亡率近9成？張上淳公佈數據：10人有3~4人順利脫離

回憶17年前的今天和平醫院封院！陳時中：民眾連經過醫院前面的路都會怕

再增8人解隔離！國內確診累計428例「康復264人」

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

臨時會取消...200多天不用報告 韓國瑜：我有準備但尊重議會！

Makiyo嘆羅志祥「根本浪費女生時間」　把他當透明人：誰會喜歡死台客

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

騎單車上學「小樹林迷航1小時」 小六生顫抖：有人形阿姨叫住我

公車疑闖紅燈！女大生騎車遭撞飛 驚恐跌坐地...網怒：新莊299不意外

為海軍聲援打氣！　網推「我，挺海軍！」頭貼特效框

羅志祥把妹只睡4小時？財經作家揭「成功者淫荒祕辛」：難怪我沒錢

和平醫院封院滿17年！林佳龍：「記住血淚教訓」攜手抗疫

SARS疫情17年後重回和平醫院！張上淳曝「抗疫心聲」：民眾沒有之前恐懼了

韓國瑜就是要普篩！陳時中：個人自由「但不可用公務資源」

救形象唯一活路！羅志祥「徹底崩壞」難洗白…鄉民指點：開發疫苗就原諒他

WHO爆「瑞德西韋」臨床實驗失敗！　陳時中：根本瞎子摸象

呼吸器死亡率近9成？張上淳公佈數據：10人有3~4人順利脫離

回憶17年前的今天和平醫院封院！陳時中：民眾連經過醫院前面的路都會怕

再增8人解隔離！國內確診累計428例「康復264人」

中職／統一本季台南首戰　挑戰聯盟單隊最多700救援成工力

全國首例！夫妻逃漏稅6206萬同吃牢飯　子女獲龐大財產拒救父母：別來煩我們

農漁民未列入紓困補助對象　農會嘆：深掘心頭最軟的一塊肉

移工逃跑原因很洋蔥…「老公病危」她含淚投案…回印尼卻見不到最後一面

棄台與中國建交！吉里巴斯執政黨選舉大敗　在野黨承諾「與台灣復交」

防疫期間地下匯兌不打烊　專人到府取款...中小企業最愛

TRF風暴爭議未解　陳椒華籲成立金融消費者保護局

野動站公館「石虎小妹」長大了！　通過訓練評測野放山林

最強壯小孩朱利安諾5年長高25公分　父：47公斤發育正常

共軍遼寧艦才剛走　美艦貝瑞號「2度航經台海照」曝光

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈　網放大看笑噴：所謂六根清淨...

生活熱門新聞

喝咖啡1小時染疫　旅行社主管已裝葉克膜

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

台中女嗆侏儒男！他含淚轉身…台電回應了

磐石艦「有人有抗體」　指揮中心曝真相

快訊／跟確診者打籃球！1人是北部空軍

發明N95是台人　他一po文哈佛耶魯搶交流

距離1公尺以上染疫！一家外出用餐...餐廳「共10人中鏢」

粉絲團「羅志祥不乖~逼我復出」網蓋高樓

油價倒退20年「下週再降1元」最新估價曝光

全聯領口罩！「超專業包裝」讓她笑了

女警突襲「2hrs甜送新手機」…網喊戀愛了

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

沒勞保也可改領「1~3萬救助金」

邊接傳播單「邊抱女兒睡」　單親爸曝心酸

更多熱門

相關新聞

倒數4hrs周揚青曝證據　羅志祥清晨道歉有原因

倒數4hrs周揚青曝證據　羅志祥清晨道歉有原因

「小豬」羅志祥遭前女友周揚青發千字長文，揭露他找妹約砲、與兄弟玩「多人運動」等混亂私生活，形象重創。周揚青更被小豬粉絲怒罵不要臉、沒證據，要求她向小豬道歉，讓她心情跌落谷底。

蔡上機警告羅志祥不只中桃花劫

蔡上機警告羅志祥不只中桃花劫

口罩交流社團發國難財　網友提問慘遭霸凌挨轟

口罩交流社團發國難財　網友提問慘遭霸凌挨轟

發明N95是台人　他一po文哈佛耶魯搶交流

發明N95是台人　他一po文哈佛耶魯搶交流

美女醫批小豬：別妄想當了渣男還要女人不報復

美女醫批小豬：別妄想當了渣男還要女人不報復

關鍵字：

鏡週刊玉山

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／周揚青直接點名愷樂！

羅志祥、愷樂「雙人交疊運動」20秒影片曝光！

周揚青爆「手裡還有毀滅性證據」！羅志祥私下道歉央求

羅志祥深夜認錯：我向不尊重過的所有女性道歉

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

饒舌歌手驚爆「周揚青也約砲」

明日花綺羅突上傳「羅志祥10mins臉紅片」

羅志祥隔離中爆醜聞　34分鐘急上線14次

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

被羅志祥私約「3大胸妹身分曝光」！

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青給羅志祥致命一擊！關鍵時間點曝光

愷樂露面《狼人殺》首播...慘被洗版狂酸

周揚青老爸是百億國企老總…軍方背景被起底

更多

最夯影音

更多
猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊

猜得到嗎？老婆買飲料忘記帶手機 「街頭比手畫腳」他傻眼：我看嘸啊
周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

周揚青認分手羅志祥！　 曝原因「小豬每到一個城市就約新妹」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

遭控「出軌＋愛做多人運動」　 羅志祥Tag周揚青回應了！

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

大廚教你自製蛤蠣蒜頭雞湯 暖心暖胃還可以增加免疫力

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面