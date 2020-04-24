登玉山「只穿薄外套」覺得冷...狂call電話！害救援人員疲於奔命　網轟：以為散步喔

▲山友在天黑黑求援之實境及慶幸安全下山之喜悅。（翻攝自玉山國家公園臉書／玉管處提供）

圖文／鏡週刊

近來為減少新冠肺炎（COVID-19）感染風險，民眾盡量避開人潮眾多的室內空間，卻導致戶外景點遊客大增，登高山也成了熱門選項。玉山國家公園臉書就透露，最近天黑「求救電話接不完」，呼籲民眾務必做好準備再上山。

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玉山國家公園臉書昨（23日）發文表示，疫情悶不住，許多人想要往上衝，卻沒有做好充分準備，以至於最近天黑求救電話接不完，理由紛紜像是「鞋子壞掉、沒有頭燈、鞋子磨腳、只穿薄外套覺得冷、沒想到下坡路腳很酸、很累走不到…」令人相當傻眼，救援人員更是身心俱疲。

因此，玉山國家公園呼籲民眾登山，無論是高山或郊山，當天往返或是多日行程，背包務必備妥3樣物品：雨衣褲（保暖避免失溫）、頭燈（永遠要有摸黑下山的準備）和手機（地圖和指北針）。

出門前，也要確認，電池和行動電源帶了沒？是否做好高度適應和體能訓練？裝備堪用的程度也要事先測試，例如新買的鞋子要多爬幾次郊山把它穿軟，多年沒穿的鞋子也要注意，貿然穿去登高山，壞在半路上就尷尬了，此外，準備充足的飲水和糧食也是必須的。

不少網友看了發文，怒批這些遊客的求援理由令人很傻眼，心疼救援人員辛勞，紛紛留言表示「三寶登山客」、「看到這些理由……很傻眼……別人應該付出的嗎？出門上山準備好一切啊！薄外套爬山……以為散步喔」、「這些應該要說是遊客不是登山客。」 、「這些求救理由都非常誇張，所有的問題都該自己解決，再累 用爬的也要自己爬到登山口」、「麻煩準備好了再上山……以免害人害己」。

更有許多網友認為，出動救援應該設立收費機制，以免遊客貿然上山，減少救援人員不必要的負擔，「贊成出動救援必須比照道路救援收費，登山強制投保。」、「出動搜救採取低消，依情況往上疊加費用，喝止眾多玉山當郊山的『遊客』！！！」、「仿效國外使用者付費，避免資源被浪費」「救援早就該收費～為啥我們辛苦交的稅金要給這樣使用啊」、「強烈建議政府救援應該要列收費！避免一堆人濫用資源」、「救他們可以，價目表列出來。使用者付費，很合理」、「搜救收費快訂標準出來啦」、「如果上山後不提供搜救，相信大家一定會準備很好」。

除此之外，網友也建議玉山國家公園要求遊客入山前檢查，缺少裝備者應重罰或禁止上山，「建議國家公園列出入園登山應帶裝備及必要之申請，若因缺少裝備或違反規定以致意外或求援，應採取重罰30萬~300萬。」、 「以後繳入園證，同時做裝備檢查吧！不合格就勸退」 。



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